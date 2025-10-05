Дрова з узбіччя — чи можна забирати повалені уздовж доріг дерева та гілки

Повалені стовбури та гілки біля дороги. Фото: Pexels

На багатьох українських дорогах уздовж трас ростуть дерева та кущі. У деяких місцях ці зелені насадження не отримують належного догляду: валяються повалені стовбури та сухі гілки. Здавалося б, це чудова нагода для місцевих жителів, які опалюють свої оселі дровами, забезпечити себе безплатним паливом.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова зі стовбурів дерев та гілок, які лежать на узбіччях доріг, зазначається у Законі України "Про автомобільні дороги".

Хто відповідає за стан зелених насаджень вздовж доріг

Згідно із 11 статтею Закону України "Про автомобільні дороги", за стан зелених насаджень уздовж доріг відповідають державні та місцеві органи:

Державні траси — центральні органи влади. Вулиці та дороги у населених пунктах — місцеві адміністрації.

Ці органи можуть надавати дозволи на роботи з деревами, включно з вирубкою сухостою, але тільки через офіційні організації.

Чому не можна рубати сухостій самостійно

Лісосмуги вздовж доріг часто засмічені сухими гілками та поваленими деревами. Їх очищення важливе не лише для естетики, а й для безпеки руху. Зелені насадження в смугах відведення державних трас перебувають на балансі обласних Служб автомобільних доріг. Для догляду за ними укладають договори з підрядниками, які відповідають за утримання цих територій.

Підрядники видаляють аварійні дерева та сухостій, що загрожують безпеці руху або перебувають у зоні ризику для ліній електропередач. Роботи проводяться лише за наявності лісорубного квитка та після оцінки деревини фахівцями.

Вартість зрізаних дерев відшкодовується через оплату виконаних робіт або перераховується на рахунок Служби автомобільних доріг. У деяких випадках очищення проводять підрозділи ДСНС.

Що загрожує за рубку сухостою біля автошляхів

Збирати сухі дерева, гілки або інші залишки рослинності уздовж доріг без дозволу заборонено. Відповідно до статті 105 Лісового кодексу України, порушення цих правил може призвести до адміністративної, цивільної або навіть кримінальної відповідальності.

