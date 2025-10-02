Відео
Сухостій біля річок — чи можна рубати на дрова восени 2025 року

Сухостій біля річок — чи можна рубати на дрова восени 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 13:06
Заготівля дров біля річок — який штраф загрожує восени 2025 року
Дрова горять на березі річки. Фото: Pexels

В Україні є багато річок, озер і ставків. Більшість з них оточені лісосмугами — це зелені насадження, які служать для захисту води, але іноді вони не отримують належного догляду. Часто в таких місцях можна побачити сухі або повалені дерева, які мешканці найближчих населених пунктів хотіли б забрати на дрова.

Про те, чи можуть українці рубати на дрова дерева, що ростуть вздовж річок, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна займатись заготівлею дров біля річок

Заготівля дров у зонах біля водойм суворо регулюється. Стаття 61 Земельного кодексу України визначає правила користування територіями біля річок і водосховищ. Крім того, водоохоронні зони, створені для збереження природного балансу та чистоти води, мають багато обмежень, включно з забороною вирубки дерев.

Водоохоронні зони встановлюють навколо морів, озер, річок та інших водойм. Вони забороняють будь-яке втручання в природу: вирубку дерев, використання хімікатів, скидання відходів або інші дії, які можуть забруднити воду. Згідно зі статтею 88 Водного кодексу України, ширина таких зон залежить від розміру водойми:

  • для малих водойм — 25 метрів;
  • для середніх водойм — 50 метрів;
  • для великих водойм — 100 метрів.

На цих територіях заготовляти дрова категорично заборонено, бо це може порушити екосистему. Легально рубати дерева дозволяється лише в лісах, які не входять до водоохоронних зон, і тільки за наявності офіційного дозволу. Контроль за дотриманням цих правил здійснюють державні природоохоронні органи.

Який штраф загрожує українцям за рубку дерев біля річок

Якщо хтось самовільно рубає дерева в захисних смугах уздовж водойм, на нього можуть накласти штраф згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність передбачена за пошкодження або знищення захисних насаджень, розташованих біля річок, каналів, гідротехнічних споруд, а також уздовж доріг і залізниць.

Розмір штрафу залежить від того, хто здійснив правопорушення:

  • для звичайних громадян — від 510 до 765 гривень (від 30 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів);
  • для посадових осіб — від 1 020 до 1 530 гривень (від 60 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів).

Тож, щоб уникнути проблем із законом і зберегти природні ресурси, перед заготівлею деревини варто отримати офіційний дозвіл.

Раніше ми писали, що кожен тип палива має свої переваги та недоліки, тому вибирати його для опалення будинку потрібно, враховуючи ціну, доступність і ефективність.

Також ми розповідали, що використання дерев та кущів, навіть на занедбаних ділянках, регулюється законами України. Навіть якщо на території росте самосів чи сухі дерева, це не дає права рубати їх на дрова без офіційного дозволу.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
