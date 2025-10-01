Відео
Головна Економіка Опалення дровами чи газом — як не переплатити за тепло взимку

Опалення дровами чи газом — як не переплатити за тепло взимку

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 18:15
Газ чи дрова — яке паливо вигідніше для обігріву оселі цього опалювального сезону
Чоловік опалює дім дровами. Фото: Pexels

Кожен вид палива має свої плюси й мінуси, а вибір для опалення будинку залежить від ціни, доступності та ефективності системи. 

Про те, чим вигідніше опалювати оселю у 2025 році, розповіли на сайті agronews.ua.

Читайте також:

Чи вигідно опалювати дім газом 

На початку року "Нафтогаз України" встановив тариф для населення на рівні 7,96 грн за м³ з ПДВ. Але через зупинку транзиту російського газу зросла вартість транспортування — з 124,16 грн до 501,97 грн за тисячу кубів. 

У результаті кінцева ціна для споживача становить близько 9-10 грн за кубічний метр. Один кубометр газу дає в середньому 8,57 кВт-год тепла (при ККД котла 90%), тобто собівартість 1 кВт-год становить приблизно 1,25 грн.

Чи можуть дрова конкурувати з газом

Восени 2025 року ринкові ціни на дрова коливаються від 980 до 1 900 грн за кубометр залежно від породи. За соціальними тарифами для населення дрова коштують: 

  • сосна — 923 грн/кубометр;
  • дуб і граб —1 140 грн/кубометр;
  • верба чи тополя — 824 грн/кубометр.

Наприклад, дубова деревина з вологістю близько 20% дає близько 2,94 кВт-год тепла з 1 кг. З урахуванням ККД котла (близько 70%) собівартість 1 кВт-год тепла з дров становить 1,9–2,4 грн. Це майже удвічі дорожче за газ.

Плюси та мінуси опалення газом та дровами

Газ відзначається високою ефективністю — до 92%, стабільною якістю та зручністю в експлуатації завдяки автоматизації систем. 

Що стосується дров, то попри вищу ціну, деревина має свої плюси. Її можна придбати дешевше без посередників, вона є місцевим ресурсом і дозволяє зменшити залежність від централізованих постачальників. Водночас варто враховувати й мінуси: 

  • якість дров може відрізнятися;
  • для їх зберігання потрібне місце;
  • котел вимагає постійного обслуговування;
  • коефіцієнт корисної дії нижчий, ніж у газових систем.

Фахівці також радять купувати деревину завчасно, адже в опалювальний сезон ціни традиційно зростають.

Виходить, що за нинішніми тарифами газове опалення залишається більш вигідним для більшості домогосподарств. Дрова можуть скласти конкуренцію лише за пільговими цінами та у разі використання сучасних піролізних котлів із ККД до 85%.

Раніше ми писали, що українцям, які використовують газ, як тим, хто використовує балонне паливо, так і абонентам централізованої газової мережі — радять встановлювати спеціальні датчики для постійного моніторингу якості повітря. Такі пристрої здатні запобігти випадкам вибухів та отруєнь.

Також ми розповідали, що використання зелених насаджень в населених пунктах регулюється чинним законодавством України навіть тоді, коли вони ростуть на занедбаних або пустуючих ділянках. Навіть якщо йдеться про сухостій чи самосів, це не означає, що дерева можна вільно зрізати для дров без дозволу.

тарифи опалювальний сезон газ ціни опалення дрова
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
