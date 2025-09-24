Заготівля дров восени — чи можна рубати сухостій на пустирях

Колоди лежать на пустирі. Фото: Pexels

Питання використання зелених насаджень, навіть на покинутих ділянках, регламентується законодавством України. Хоча самосів чи сухостій на незайнятих територіях може здаватися непотрібним, це не дає права самовільно зрізати дерева на дрова без відповідного дозволу.

Про те, чому заборонено рубати на дрова сухостій на пустирях та який штраф за це можна отримати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи дозволено заготовляти дрова на пустирях

Згідно з наказом "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України", зелені насадження вважаються частиною благоустрою і мають використовуватися відповідно до їх призначення. За дотримання правил щодо збереження рослинності на пустирях відповідають місцеві органи самоврядування.

Навіть на незайнятих територіях є умовний балансоутримувач, який стежить за станом зелених насаджень. На таких об’єктах благоустрою забороняється:

розпалювати вогонь;

самовільно вирубувати або знищувати дерева;

пошкоджувати кущі, дерева та інші зелені насадження без дозволу.

Яке покарання загрожує порушникам

Порушення вище згаданих норм тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розміри штрафів такі:

для громадян — від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів (170–510 грн);

для посадових осіб та підприємців — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (510–850 грн).

Крім того, особа, що порушила правила, має відшкодувати матеріальні збитки. Розрахунок компенсації здійснюється згідно з постановою КМУ № 559 від 08.04.1999 року. Наприклад, знищення дерева діаметром 18,1–22 см коштує близько 550 грн, що перевищує розмір штрафу.

Сума відшкодування за незаконно зрізані дерева. Фото: Скриншот

Таким чином, навіть самосів на пустирях можна вирубувати лише за офіційним дозволом органів місцевого самоврядування. Самовільна заготівля дров вважається порушенням, що тягне адміністративну відповідальність та необхідність відшкодувати збитки.

