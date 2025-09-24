Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Сухостій на пустирях — чи можна рубати на дрова без дозволу

Сухостій на пустирях — чи можна рубати на дрова без дозволу

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 18:15
Заготівля дров восени — чи можна рубати сухостій на пустирях
Колоди лежать на пустирі. Фото: Pexels

Питання використання зелених насаджень, навіть на покинутих ділянках, регламентується законодавством України. Хоча самосів чи сухостій на незайнятих територіях може здаватися непотрібним, це не дає права самовільно зрізати дерева на дрова без відповідного дозволу.

Про те, чому заборонено рубати на дрова сухостій на пустирях та який штраф за це можна отримати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи дозволено заготовляти дрова на пустирях

Згідно з наказом "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України", зелені насадження вважаються частиною благоустрою і мають використовуватися відповідно до їх призначення. За дотримання правил щодо збереження рослинності на пустирях відповідають місцеві органи самоврядування.

Навіть на незайнятих територіях є умовний балансоутримувач, який стежить за станом зелених насаджень. На таких об’єктах благоустрою забороняється:

  • розпалювати вогонь;
  • самовільно вирубувати або знищувати дерева;
  • пошкоджувати кущі, дерева та інші зелені насадження без дозволу.

Яке покарання загрожує порушникам

Порушення вище згаданих норм тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розміри штрафів такі:

  • для громадян — від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів (170–510 грн);
  • для посадових осіб та підприємців — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (510–850 грн).

Крім того, особа, що порушила правила, має відшкодувати матеріальні збитки. Розрахунок компенсації здійснюється згідно з постановою КМУ № 559 від 08.04.1999 року. Наприклад, знищення дерева діаметром 18,1–22 см коштує близько 550 грн, що перевищує розмір штрафу.

null
Сума відшкодування за незаконно зрізані дерева. Фото: Скриншот

Таким чином, навіть самосів на пустирях можна вирубувати лише за офіційним дозволом органів місцевого самоврядування. Самовільна заготівля дров вважається порушенням, що тягне адміністративну відповідальність та необхідність відшкодувати збитки.

Раніше ми писали, що в Україні опалювальний сезон зазвичай стартує в середині жовтня. Тому ті, хто для обігріву користується дровами, вже з вересня починають активно готувати необхідне паливо.

Також ми розповідали, що у кожному населеному пункті є зелені насадження: дерева та кущі. Частина з них можуть бути засохлими або хворими. Тож під час підготовки до опалювального сезону люди нерідко замислюються, чи можна їх зрізати на дрова

опалювальний сезон штрафи опалення дрова деревина
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації