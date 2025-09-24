Видео
Україна
Видео

Сухостой на пустырях — можно ли рубить на дрова без разрешения

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 18:15
Заготовка дров осенью — можно ли рубить сухостой на пустырях
Бревна лежат на пустыре. Фото: Pexels

Вопрос использования зеленых насаждений, даже на заброшенных участках, регламентируется законодательством Украины. Хотя самосев или сухостой на незанятых территориях может казаться ненужным, это не дает права самовольно срезать деревья на дрова без соответствующего разрешения.

О том, почему запрещено рубить на дрова сухостой на пустырях и какой штраф за это можно получить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Разрешено ли заготавливать дрова на пустырях

Согласно приказу "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины", зеленые насаждения считаются частью благоустройства и должны использоваться в соответствии с их назначением. За соблюдение правил по сохранению растительности на пустырях отвечают местные органы самоуправления.

Даже на незанятых территориях есть условный балансодержатель, который следит за состоянием зеленых насаждений. На таких объектах благоустройства запрещается:

  • разжигать огонь;
  • самовольно вырубать или уничтожать деревья;
  • повреждать кусты, деревья и другие зеленые насаждения без разрешения.

Какое наказание грозит нарушителям

Нарушение выше упомянутых норм влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размеры штрафов следующие:

  • для граждан — от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов (170-510 грн);
  • для должностных лиц и предпринимателей — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов (510-850 грн).

Кроме того, лицо, нарушившее правила, должно возместить материальный ущерб. Расчет компенсации осуществляется согласно постановлению КМУ № 559 от 08.04.1999 года. Например, уничтожение дерева диаметром 18,1-22 см стоит около 550 грн, что превышает размер штрафа.

Сумма возмещения за незаконно срезанные деревья. Фото: Скриншот

Таким образом, даже самосев на пустырях можно вырубать только с официального разрешения органов местного самоуправления. Самовольная заготовка дров считается нарушением, что влечет административную ответственность и необходимость возместить ущерб.

Ранее мы писали, что в Украине отопительный сезон обычно стартует в середине октября. Поэтому те, кто для обогрева пользуется дровами, уже с сентября начинают активно готовить необходимое топливо.

Также мы рассказывали, что в каждом населенном пункте есть зеленые насаждения: деревья и кусты. Часть из них могут быть засохшими или больными. Поэтому во время подготовки к отопительному сезону люди нередко задумываются, можно ли их срезать на дрова.

Автор:
Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
