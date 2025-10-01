Газ или дрова — какое топливо выгоднее для обогрева дома в этом отопительном сезоне

Отопление дровами или газом — как не переплатить за тепло зимой
Каждый вид топлива имеет свои плюсы и минусы, а выбор для отопления дома зависит от цены, доступности и эффективности системы.
О том, чем выгоднее отапливать дом в 2025 году, рассказали на сайте agronews.ua.
Выгодно ли отапливать дом газом
В начале года "Нафтогаз Украины" установил тариф для населения на уровне 7,96 грн за м³ с НДС. Но из-за остановки транзита российского газа выросла стоимость транспортировки — с 124,16 грн до 501,97 грн за тысячу кубов.
В результате конечная цена для потребителя составляет около 9-10 грн за кубический метр. Один кубометр газа дает в среднем 8,57 кВт-ч тепла (при КПД котла 90%), то есть себестоимость 1 кВт-ч составляет примерно 1,25 грн.
Могут ли дрова конкурировать с газом
Осенью 2025 года рыночные цены на дрова колеблются от 980 до 1 900 грн за кубометр в зависимости от породы. По социальным тарифам для населения дрова стоят:
- сосна — 923 грн/кубометр;
- дуб и граб — 1 140 грн/кубометр;
- ива или тополь — 824 грн/кубометр.
Например, дубовая древесина с влажностью около 20% дает около 2,94 кВт-ч тепла с 1 кг. С учетом КПД котла (около 70%) себестоимость 1 кВт-ч тепла из дров составляет 1,9-2,4 грн. Это почти вдвое дороже газа.
Плюсы и минусы отопления газом и дровами
Газ отличается высокой эффективностью — до 92%, стабильным качеством и удобством в эксплуатации благодаря автоматизации систем.
Что касается дров, то несмотря на высокую цену, древесина имеет свои плюсы. Ее можно приобрести дешевле без посредников, она является местным ресурсом и позволяет уменьшить зависимость от централизованных поставщиков. В то же время следует учитывать и минусы:
- качество дров может отличаться;
- для их хранения требуется место;
- котел требует постоянного обслуживания;
- коэффициент полезного действия ниже, чем у газовых систем.
Специалисты также советуют покупать древесину заблаговременно, ведь в отопительный сезон цены традиционно растут.
Получается, что по нынешним тарифам газовое отопление остается более выгодным для большинства домохозяйств. Дрова могут составить конкуренцию только по льготным ценам и в случае использования современных пиролизных котлов с КПД до 85%.
Ранее мы писали, что украинцам, которые используют газ, как тем, кто использует баллонное топливо, так и абонентам централизованной газовой сети — советуют устанавливать специальные датчики для постоянного мониторинга качества воздуха. Такие устройства способны предотвратить случаи взрывов и отравлений.
Также мы рассказывали, что использование зеленых насаждений в населенных пунктах регулируется действующим законодательством Украины даже тогда, когда они растут на заброшенных или пустующих участках. Даже если речь идет о сухостое или самосев, это не означает, что деревья можно свободно срезать для дров без разрешения.
