Газ или дрова — какое топливо выгоднее для обогрева дома в этом отопительном сезоне

Каждый вид топлива имеет свои плюсы и минусы, а выбор для отопления дома зависит от цены, доступности и эффективности системы.

О том, чем выгоднее отапливать дом в 2025 году, рассказали на сайте agronews.ua.

Выгодно ли отапливать дом газом

В начале года "Нафтогаз Украины" установил тариф для населения на уровне 7,96 грн за м³ с НДС. Но из-за остановки транзита российского газа выросла стоимость транспортировки — с 124,16 грн до 501,97 грн за тысячу кубов.

В результате конечная цена для потребителя составляет около 9-10 грн за кубический метр. Один кубометр газа дает в среднем 8,57 кВт-ч тепла (при КПД котла 90%), то есть себестоимость 1 кВт-ч составляет примерно 1,25 грн.

Могут ли дрова конкурировать с газом

Осенью 2025 года рыночные цены на дрова колеблются от 980 до 1 900 грн за кубометр в зависимости от породы. По социальным тарифам для населения дрова стоят:

сосна — 923 грн/кубометр;

дуб и граб — 1 140 грн/кубометр;

ива или тополь — 824 грн/кубометр.

Например, дубовая древесина с влажностью около 20% дает около 2,94 кВт-ч тепла с 1 кг. С учетом КПД котла (около 70%) себестоимость 1 кВт-ч тепла из дров составляет 1,9-2,4 грн. Это почти вдвое дороже газа.

Плюсы и минусы отопления газом и дровами

Газ отличается высокой эффективностью — до 92%, стабильным качеством и удобством в эксплуатации благодаря автоматизации систем.

Что касается дров, то несмотря на высокую цену, древесина имеет свои плюсы. Ее можно приобрести дешевле без посредников, она является местным ресурсом и позволяет уменьшить зависимость от централизованных поставщиков. В то же время следует учитывать и минусы:

качество дров может отличаться;

для их хранения требуется место;

котел требует постоянного обслуживания;

коэффициент полезного действия ниже, чем у газовых систем.

Специалисты также советуют покупать древесину заблаговременно, ведь в отопительный сезон цены традиционно растут.

Получается, что по нынешним тарифам газовое отопление остается более выгодным для большинства домохозяйств. Дрова могут составить конкуренцию только по льготным ценам и в случае использования современных пиролизных котлов с КПД до 85%.

