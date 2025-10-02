Заготовка дров возле рек — какой штраф грозит осенью 2025 года

Дрова горят на берегу реки. Фото: Pexels

В Украине есть много рек, озер и прудов. Большинство из них окружены лесополосами — это зеленые насаждения, которые служат для защиты воды, но иногда они не получают должного ухода. Часто в таких местах можно увидеть сухие или поваленные деревья, которые жители ближайших населенных пунктов хотели бы забрать на дрова.

О том, могут ли украинцы рубить на дрова деревья, растущие вдоль рек, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли заниматься заготовкой дров возле рек

Заготовка дров в зонах возле водоемов строго регулируется. Статья 61 Земельного кодекса Украины определяет правила пользования территориями возле рек и водохранилищ. Кроме того, водоохранные зоны, созданные для сохранения природного баланса и чистоты воды, имеют много ограничений, включая запрет вырубки деревьев.

Водоохранные зоны устанавливают вокруг морей, озер, рек и других водоемов. Они запрещают любое вмешательство в природу: вырубку деревьев, использование химикатов, сброс отходов или другие действия, которые могут загрязнить воду. Согласно статье 88 Водного кодекса Украины, ширина таких зон зависит от размера водоема:

для малых водоемов — 25 метров;

для средних водоемов — 50 метров;

для больших водоемов — 100 метров.

На этих территориях заготавливать дрова категорически запрещено, потому что это может нарушить экосистему. Легально рубить деревья разрешается только в лесах, которые не входят в водоохранные зоны, и только при наличии официального разрешения. Контроль за соблюдением этих правил осуществляют государственные природоохранные органы.

Какой штраф грозит украинцам за рубку деревьев возле рек

Если кто-то самовольно рубит деревья в защитных полосах вдоль водоемов, на него могут наложить штраф согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ответственность предусмотрена за повреждение или уничтожение защитных насаждений, расположенных возле рек, каналов, гидротехнических сооружений, а также вдоль дорог и железных дорог.

Размер штрафа зависит от того, кто совершил правонарушение:

для обычных граждан — от 510 до 765 гривен (от 30 до 45 необлагаемых минимумов доходов);

для должностных лиц — от 1 020 до 1 530 гривен (от 60 до 90 необлагаемых минимумов доходов).

Поэтому, чтобы избежать проблем с законом и сохранить природные ресурсы, перед заготовкой древесины следует получить официальное разрешение.

