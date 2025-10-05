Видео
Можно ли забирать на дрова лежащие возле дороги деревья и ветки

Можно ли забирать на дрова лежащие возле дороги деревья и ветки

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 13:40
Дрова с обочины — можно ли забирать поваленные вдоль дорог деревья и ветки
Поваленные стволы и ветки возле дороги. Фото: Pexels

На многих украинских дорогах вдоль трасс растут деревья и кусты. В некоторых местах эти зеленые насаждения не получают должного ухода: валяются поваленные стволы и сухие ветки. Казалось бы, это прекрасная возможность для местных жителей, которые отапливают свои дома дровами, обеспечить себя бесплатным топливом.

О том, могут ли украинцы заготавливать дрова из стволов деревьев и веток, которые лежат на обочинах дорог, отмечается в Законе Украины "Об автомобильных дорогах".

Читайте также:

Кто отвечает за состояние зеленых насаждений вдоль дорог

Согласно 11 статье Закона Украины "Об автомобильных дорогах", за состояние зеленых насаждений вдоль дорог отвечают государственные и местные органы:

  1. Государственные трассы — центральные органы власти.
  2. Улицы и дороги в населенных пунктах — местные администрации.

Эти органы могут предоставлять разрешения на работы с деревьями, включая вырубку сухостоя, но только через официальные организации.

Почему нельзя рубить сухостой самостоятельно

Лесополосы вдоль дорог часто засорены сухими ветками и поваленными деревьями. Их очистка важна не только для эстетики, но и для безопасности движения. Зеленые насаждения в полосах отвода государственных трасс находятся на балансе областных Служб автомобильных дорог. Для ухода за ними заключают договоры с подрядчиками, которые отвечают за содержание этих территорий.

Подрядчики удаляют аварийные деревья и сухостой, угрожающие безопасности движения или находящиеся в зоне риска для линий электропередач. Работы проводятся только при наличии лесорубного билета и после оценки древесины специалистами.

Стоимость срезанных деревьев возмещается через оплату выполненных работ или перечисляется на счет Службы автомобильных дорог. В некоторых случаях очистку проводят подразделения ГСЧС.

Что грозит за рубку сухостоя возле автодорог

Собирать сухие деревья, ветки или другие остатки растительности вдоль дорог без разрешения запрещено. В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса Украины, нарушение этих правил может привести к административной, гражданской или даже уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что каждый тип топлива имеет свои преимущества и недостатки, а выбор для обогрева дома определяется стоимостью, доступностью и производительностью отопительной системы.

Также мы рассказывали, что в Украине насчитывается много рек, озер и прудов. Большинство из них окружены лесополосами - зелеными насаждениями, которые защищают водные объекты, но не всегда получают должный уход. В таких местах часто можно увидеть сухие или поваленные деревья, которые местные жители хотели бы использовать в качестве дров.

Автор:
Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
