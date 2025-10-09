Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Безплатні дрова для пенсіонерів — хто може отримати паливо у 2025

Безплатні дрова для пенсіонерів — хто може отримати паливо у 2025

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 05:45
Безплатні дрова для пенсіонерів — чи покриває держава вартість палива у 2025 році
Порубані дрова лежать на подвір'ї. Фото: УНІАН

В Україні наближається холодна пора року, а разом із нею — і початок опалювального сезону. Проте не всі громадяни мають змогу обігріватись газом. Тож для окремих категорій українців держава передбачила пільги на отримання дров та іншого твердого палива.

Про те, чи можуть пенсіонери безплатно отримати дрова на опалювальний сезон 2025-2026 років, зазначається у постанові Кабінету Міністрів № 373

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати гроші на дрова

Багато людей продовжує опалювати свої домівки дровами. Деякі українці, які мешкають у будинках без центрального опалення, можуть отримати державну компенсацію на придбання твердого палива. Розмір пільг відрізняється для різних категорій населення:

  • учасники бойових дій — 75%;
  • члени сімей загиблих захисників — 50%;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни — 100%.

Пільги поширюються не лише на дрова, а й на інші види палива: скраплений газ, вугілля, вугільні та торф’яні брикети, пічне побутове паливо тощо.

Хто з пенсіонерів може отримати дрова безплатно

Крім того, законом України "Про Освіту" передбачає повну (100%) компенсацію вартості житлово-комунальних послуг і палива для пенсіонерів, які працювали та наразі проживають у сільській місцевості за певними спеціальностями. До них належать:

  • працівники освіти (педагоги);
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • співробітники бібліотек, музеїв, культурних та освітніх установ.

Варто зазначити, що така пільга надається лише самій особі, яка має на неї право, і не поширюється на членів її родини.

Завдяки державній підтримці українці з пільгових категорій можуть суттєво зменшити витрати на опалення житла в холодний період року. Це особливо актуально для жителів сільських територій, де часто відсутнє газопостачання або централізоване теплопостачання. 

Раніше ми писали, що на узбіччях українських доріг часто ростуть дерева й кущі, за якими не завжди доглядають. У багатьох місцях лежать повалені стовбури та сухі гілки — потенційне безплатне паливо для місцевих мешканців.

Також ми розповідали, що для жителів сіл і приватного сектору дрова залишаються важливим джерелом тепла та засобом приготування їжі. Навіть там, де є газ, чимало людей користуються пічним опаленням. Тому, з настанням холодів, вони шукають способи запастися дровами на зиму.

опалювальний сезон пенсіонери опалення пільги дрова
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації