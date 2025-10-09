Видео
Бесплатные дрова для пенсионеров — кто может получить топливо

Дата публикации 9 октября 2025 05:45
Бесплатные дрова для пенсионеров — покрывает ли государство стоимость топлива в 2025 году
Порубленные дрова лежат во дворе. Фото: УНИАН

В Украине приближается холодное время года, а вместе с ним — и начало отопительного сезона. Однако не все граждане имеют возможность обогреваться газом. Поэтому для отдельных категорий украинцев государство предусмотрело льготы на получение дров и другого твердого топлива.

О том, могут ли пенсионеры бесплатно получить дрова на отопительный сезон 2025-2026 годов, отмечается в постановлении Кабинета Министров № 373.

Кто может получить деньги на дрова

Многие люди продолжают отапливать свои дома дровами. Некоторые украинцы, проживающие в домах без центрального отопления, могут получить государственную компенсацию на приобретение твердого топлива. Размер льгот отличается для разных категорий населения:

  • участники боевых действий — 75%;
  • члены семей погибших защитников — 50%;
  • люди с инвалидностью вследствие войны — 100%.

Льготы распространяются не только на дрова, но и на другие виды топлива: сжиженный газ, уголь, угольные и торфяные брикеты, печное бытовое топливо и тому подобное.

Кто из пенсионеров может получить дрова бесплатно

Кроме того, законом Украины "Об Образовании" предусматривает полную (100%) компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг и топлива для пенсионеров, которые работали и сейчас проживают в сельской местности по определенным специальностям. К ним относятся:

  • работники образования (педагоги);
  • специалисты по защите растений;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • сотрудники библиотек, музеев, культурных и образовательных учреждений.

Стоит отметить, что такая льгота предоставляется только самому лицу, которое имеет на нее право, и не распространяется на членов его семьи.

Благодаря государственной поддержке украинцы из льготных категорий могут существенно уменьшить расходы на отопление жилья в холодный период года. Это особенно актуально для жителей сельских территорий, где часто отсутствует газоснабжение или централизованное теплоснабжение.

Ранее мы писали, что на обочинах украинских дорог часто растут деревья и кусты, за которыми не всегда ухаживают. Во многих местах лежат поваленные стволы и сухие ветки — потенциальное бесплатное топливо для местных жителей.

Также мы рассказывали, что для жителей сел и частного сектора дрова остаются важным источником тепла и средством приготовления пищи. Даже там, где есть газ, многие пользуются печным отоплением. Поэтому, с наступлением холодов, они ищут способы запастись дровами на зиму.

отопительный сезон пенсионеры отопление льготы дрова
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
