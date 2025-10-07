Заготовка дров осенью 2025 года — можно ли рубить самосевные деревья на земельных паях

Дрова лежат на земельном участке. Фото: Pexels

Дрова остаются важным источником тепла и возможностью приготовления пищи для жителей сел и частного сектора. Даже в районах, где есть газоснабжение, многие люди продолжают пользоваться печным отоплением. Поэтому с приближением холодов, украинцы задумываются, как обеспечить себя необходимым количеством топлива на зиму.

О том, можно ли срезать на дрова самосевные деревья на земельных паях, отмечается в 91 статье Земельного кодекса Украины.

Разрешено ли рубить деревья на своих паях

Все леса в Украине относятся к лесному фонду и находятся под государственной охраной. Стоит помнить, что вырубка леса вдоль дорог, а также на резервных или запасных землях сельских советов запрещена.

В таких случаях для проведения вырубки требуется разрешение местного совета. Если территория находится за пределами населенного пункта — необходимо разрешение районной администрации.

Однако, если деревья растут на земельном участке, который находится в чьей-то собственности, их можно срезать без специального разрешения. Земли паев используются для ведения сельского хозяйства, а это значит, что владельцы имеют право очищать их от деревьев, чтобы участок соответствовал своему целевому назначению.

Законом даже предусмотрена обязанность владельцев паев ухаживать за землей. Если паи зарастают деревьями по недосмотру, это вообще может считаться нарушением.

Стоит также быть внимательным и не вырубать деревья на чужих участках. Чтобы избежать конфликтов с соседями, границы паев необходимо четко обозначать и соблюдать их во время заготовки дров.

Что следует сделать после заготовки дров

После рубки владельцы паев обязаны утилизировать остатки древесины в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в лесах Украины". Ветки, кустарники и другие легковоспламеняющиеся остатки можно сжигать только в безопасный период. Нарушение этих правил может привести к составлению протокола и наложению штрафа работниками лесной охраны.

