Заготівля дров восени 2025 року — чи можна рубати самосійні дерева на земельних паях

Дрова залишаються важливим джерелом тепла та можливістю приготування їжі для мешканців сіл і приватного сектору. Навіть у районах, де є газопостачання, багато людей продовжують користуватися пічним опаленням. Тож з наближенням холодів українці задумуються, як забезпечити себе необхідною кількістю палива на зиму.

Про те, чи можна зрізати на дрова самосійні дерева на земельних паях, зазначається у 91 статті Земельного кодексу України.

Чи дозволено рубати дерева на своїх паях

Всі ліси в Україні належать до лісового фонду і перебувають під державною охороною. Варто пам’ятати, що вирубка лісу вздовж доріг, а також на резервних чи запасних землях сільських рад заборонена.

У таких випадках для проведення вирубки потрібен дозвіл місцевої ради. Якщо територія за межами населеного пункту — необхідний дозвіл районної адміністрації.

Однак, якщо дерева ростуть на земельній ділянці, яка перебуває у чиїйсь власності, їх можна зрізати без спеціального дозволу. Землі паїв використовуються для ведення сільського господарства, а це означає, що власники мають право очищати їх від дерев, щоб ділянка відповідала своєму цільовому призначенню.

Законом навіть передбачено обов’язок власників паїв доглядати за землею. Якщо паї заростають деревами через недогляд, це взагалі може вважатися порушенням.

Варто також бути уважним і не вирубувати дерева на чужих ділянках. Щоб уникнути конфліктів із сусідами, межі паїв необхідно чітко позначати та дотримуватися їх під час заготівлі дров.

Що слід зробити після заготівлі дров

Після рубки власники паїв зобов’язані утилізувати залишки деревини відповідно до "Правил пожежної безпеки в лісах України". Гілки, чагарники та інші легкозаймисті залишки можна спалювати лише у безпечний період. Порушення цих правил може призвести до складання протоколу та накладення штрафу працівниками лісової охорони.

