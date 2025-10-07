Відео
Україна
Самосів на земельних паях — чи можна рубати на дрова восени 2025

Самосів на земельних паях — чи можна рубати на дрова восени 2025

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:40
Заготівля дров восени 2025 року — чи можна рубати самосійні дерева на земельних паях
Дрова лежать на земельній ділянці. Фото: Pexels

Дрова залишаються важливим джерелом тепла та можливістю приготування їжі для мешканців сіл і приватного сектору. Навіть у районах, де є газопостачання, багато людей продовжують користуватися пічним опаленням. Тож з наближенням холодів українці задумуються, як забезпечити себе необхідною кількістю палива на зиму.

Про те, чи можна зрізати на дрова самосійні дерева на земельних паях, зазначається у 91 статті Земельного кодексу України.

Читайте також:

Чи дозволено рубати дерева на своїх паях

Всі ліси в Україні належать до лісового фонду і перебувають під державною охороною. Варто пам’ятати, що вирубка лісу вздовж доріг, а також на резервних чи запасних землях сільських рад заборонена.

У таких випадках для проведення вирубки потрібен дозвіл місцевої ради. Якщо територія за межами населеного пункту — необхідний дозвіл районної адміністрації.

Однак, якщо дерева ростуть на земельній ділянці, яка перебуває у чиїйсь власності, їх можна зрізати без спеціального дозволу. Землі паїв використовуються для ведення сільського господарства, а це означає, що власники мають право очищати їх від дерев, щоб ділянка відповідала своєму цільовому призначенню.

Законом навіть передбачено обов’язок власників паїв доглядати за землею. Якщо паї заростають деревами через недогляд, це взагалі може вважатися порушенням.

Варто також бути уважним і не вирубувати дерева на чужих ділянках. Щоб уникнути конфліктів із сусідами, межі паїв необхідно чітко позначати та дотримуватися їх під час заготівлі дров.

Що слід зробити після заготівлі дров

Після рубки власники паїв зобов’язані утилізувати залишки деревини відповідно до "Правил пожежної безпеки в лісах України". Гілки, чагарники та інші легкозаймисті залишки можна спалювати лише у безпечний період. Порушення цих правил може призвести до складання протоколу та накладення штрафу працівниками лісової охорони.

Раніше ми писали, що на багатьох узбіччях ростуть дерева та кущі, які не завжди доглядають. Там валяються сухі гілки та повалені стовбури, які місцеві жителі радо забрали б на дрова, але виникає запитання, чи дозволено це робити.

Також ми розповідали, що більшість річок, озер і ставків оточені лісосмугами. Часто серед них можна знайти сухі або повалені дерева, які могли б стати джерелом безплатних дров для жителів найближчих сіл і міст.

опалювальний сезон земля опалення дрова деревина
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
