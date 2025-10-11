Цены на дрова в Украине — сколько стоят разные виды древесины и что выбрать для отопления

Твердое топливо — какие цены на дрова и что лучше покупать
Приближается холодный период, и многие семьи, особенно в сельской местности и пригородах, продолжают рассчитывать на дровяное отопление. В октябре 2025 года цены на дрова в Украине уже фиксируются на уровне, более высоком, чем в летние месяцы.
Новини.LIVE разбирались, вырастет ли цена на дрова до конца отопительного периода.
Популярные виды дров для отопления
В Украине в целом есть три группы деревьев, которые используются для отопления и пользуются наибольшим спросом среди населения. Это твердолиственные, хвойные и мягколиственные группы, рассказал Новини.LIVE лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.
Он отметил, что при выборе дров для отопления нужно учитывать:
- теплотворность (плотность);
- влажность;
- легкость обработки.
К твердолиственным группам относятся:
- дуб;
- бук;
- граб;
- ясень;
- клен.
"Их главными преимуществами являются высокая плотность, большая тепловая отдача, а также то, что они долго горят. Однако эта группа дров обычно является самой дорогой", — рассказал лесник.
К хвойной группе относятся сосна, ель, пихта, ольха. Это, по словам эксперта, деревья средней плотности. Они дешевле, однако выделяют смолу, поэтому от них остается больше сажи.
"Мягколиственная группа: тополь, осина, ива, липа. Они самые дешевые, однако быстрее сгорают и дают меньше тепла", — отметил Коваленко.
Он добавил, что обычно потребители комбинируют твердые и мягкие породы, особенно для пиковых нагрузок или быстрого прогрева.
"То есть, когда на улице еще относительно тепло, можно немного подтапливать тополем или осиной. Ими быстрее можно прогреть дом. А когда уже совсем холодно и на улице серьезные минусовые температуры, то лучше топить твердыми породами. Они будут долго гореть и давать много тепла", — рассказал эксперт.
Цены на дрова: когда их покупать, чтобы не переплатить
Николай Коваленко отметил, что для того, чтобы сэкономить на дровах, лучше ими запастись в конце лета.
"В августе еще сохранялся некоторый запас, поэтому цены были ниже, чем в начале отопительного сезона. Однако с начала октября стоимость дров выросла из-за повышенного спроса, затрат на заготовку и логистику", — рассказал он.
По словам эксперта, цены на дрова выросли с начала октября, в среднем, на 200-600 гривен, в зависимости от группы деревьев.
"Если еще в августе средняя цена на твердолиственные деревья была примерно 1 700-2 200 гривен за кубометр, то сейчас кое-где цена доходит до 1 800-2 600 грн/м³", — пояснил эксперт.
В то же время цена на хвойную группу в августе в среднем была примерно 900-1 100 грн/м³. Сейчас же — от 1 300 грн/м³.
Стоимость мягкой группы деревьев в августе была примерно 900-1100 грн/м³. В октябре она выросла, и один кубометр теперь стоит от 1 300 грн.
Сколько дров нужно для отопления дома 60-80 м²
По словам Николая Коваленко, все зависит от того, насколько дом утеплен, возраста печи или котла, влажности дров и в целом, погодных условий зимой.
"Но если брать средние ориентиры, то для утепленного дома, если зима умеренно холодная, может понадобиться до 10 кубометров дров. Однако если дом старый и с плохой теплоизоляцией, то понадобится не менее 12 кубометров дров, а то и больше. В любом случае лучше брать дрова с запасом в пару кубометров, чтобы не мерзнуть зимой", — добавил эксперт.
Что будет с ценами до конца отопительного сезона
По словам лесника, по состоянию на сейчас предпосылок для роста цены на дрова до конца отопительного сезона нет. Однако он не исключил, что в случае сильных длительных морозов или роста расходов на логистику и топливо, цены могут вырасти на несколько сотен гривен за кубометр.
Есть ли в Украине дефицит дров
"Тотального дефицита дров в Украине не было и не будет. Однако сейчас в первую очередь раскупаются мягкие породы древесины. Поэтому иногда людям приходится ждать несколько недель, потому что не всегда лесничества успевают заготовить вовремя нужный объем дров. Да и погодные условия этому не очень способствуют", — пояснил эксперт.
Он отметил, что если в прошлом году осень была теплая и сухая, то заготовка шла вовремя без роста спроса. Сейчас же осень холодная и дождливая.
"Поэтому спрос растет, потому что люди хотят раньше начинать топить дома, а нам в дождь проблематично заготавливать нужные объемы. Некоторым людям приходится немного ждать", — отметил Николай Коваленко.
Как убедиться, что дрова легальные, а не вырубленные незаконно
Лесник напомнил, что согласно действующему законодательству, покупатели "черных" или незаконно приобретенных дров могут получить штрафы от 34 000 до 425 000 гривен, в зависимости от стоимости древесины, а также возможно лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Также предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто перевозит древесину без документов о ее происхождении.
Чтобы не стать покупателем "черных" дров, по словам эксперта, нужно обращать внимание на такие признаки:
- Документы. Лесхоз или продавец должен предоставить лесорубный билет или другие разрешительные документы.
- Бирки или тавра. Официальные дрова часто маркируются бирками, шильдиками или номером лесничества.
- Проверка места заготовки. Если продавец готов предоставить информацию о лесничестве, участке, акте рубки — это хороший знак.
- Сравнение цены. Если предложение значительно ниже рыночной, это может быть подозрительно.
- Проверка транспорта. Лесовоз с обязательным пакетом документов — надежнее, чем "груз в багажнике".
Также эксперт отметил, что заказ через официальные системы обеспечивает большую прозрачность. Например, сайт "ДроваЄ" и другие государственные платформы.
Ранее мы объясняли, что грозит за рубку сухостоя возле автодорог. Также выяснили, кто из пенсионеров может получить дрова бесплатно.
Читайте Новини.LIVE!