Цены на дрова в Украине — сколько стоят разные виды древесины и что выбрать для отопления

Приближается холодный период, и многие семьи, особенно в сельской местности и пригородах, продолжают рассчитывать на дровяное отопление. В октябре 2025 года цены на дрова в Украине уже фиксируются на уровне, более высоком, чем в летние месяцы.

Новини.LIVE разбирались, вырастет ли цена на дрова до конца отопительного периода.

Популярные виды дров для отопления

В Украине в целом есть три группы деревьев, которые используются для отопления и пользуются наибольшим спросом среди населения. Это твердолиственные, хвойные и мягколиственные группы, рассказал Новини.LIVE лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

Он отметил, что при выборе дров для отопления нужно учитывать:

теплотворность (плотность);

влажность;

легкость обработки.

К твердолиственным группам относятся:

дуб;

бук;

граб;

ясень;

клен.

"Их главными преимуществами являются высокая плотность, большая тепловая отдача, а также то, что они долго горят. Однако эта группа дров обычно является самой дорогой", — рассказал лесник.

К хвойной группе относятся сосна, ель, пихта, ольха. Это, по словам эксперта, деревья средней плотности. Они дешевле, однако выделяют смолу, поэтому от них остается больше сажи.

"Мягколиственная группа: тополь, осина, ива, липа. Они самые дешевые, однако быстрее сгорают и дают меньше тепла", — отметил Коваленко.

Он добавил, что обычно потребители комбинируют твердые и мягкие породы, особенно для пиковых нагрузок или быстрого прогрева.

"То есть, когда на улице еще относительно тепло, можно немного подтапливать тополем или осиной. Ими быстрее можно прогреть дом. А когда уже совсем холодно и на улице серьезные минусовые температуры, то лучше топить твердыми породами. Они будут долго гореть и давать много тепла", — рассказал эксперт.

Цены на дрова: когда их покупать, чтобы не переплатить

Николай Коваленко отметил, что для того, чтобы сэкономить на дровах, лучше ими запастись в конце лета.

"В августе еще сохранялся некоторый запас, поэтому цены были ниже, чем в начале отопительного сезона. Однако с начала октября стоимость дров выросла из-за повышенного спроса, затрат на заготовку и логистику", — рассказал он.

По словам эксперта, цены на дрова выросли с начала октября, в среднем, на 200-600 гривен, в зависимости от группы деревьев.

"Если еще в августе средняя цена на твердолиственные деревья была примерно 1 700-2 200 гривен за кубометр, то сейчас кое-где цена доходит до 1 800-2 600 грн/м³", — пояснил эксперт.

В то же время цена на хвойную группу в августе в среднем была примерно 900-1 100 грн/м³. Сейчас же — от 1 300 грн/м³.

Стоимость мягкой группы деревьев в августе была примерно 900-1100 грн/м³. В октябре она выросла, и один кубометр теперь стоит от 1 300 грн.

Сколько дров нужно для отопления дома 60-80 м²

По словам Николая Коваленко, все зависит от того, насколько дом утеплен, возраста печи или котла, влажности дров и в целом, погодных условий зимой.

"Но если брать средние ориентиры, то для утепленного дома, если зима умеренно холодная, может понадобиться до 10 кубометров дров. Однако если дом старый и с плохой теплоизоляцией, то понадобится не менее 12 кубометров дров, а то и больше. В любом случае лучше брать дрова с запасом в пару кубометров, чтобы не мерзнуть зимой", — добавил эксперт.

Что будет с ценами до конца отопительного сезона

По словам лесника, по состоянию на сейчас предпосылок для роста цены на дрова до конца отопительного сезона нет. Однако он не исключил, что в случае сильных длительных морозов или роста расходов на логистику и топливо, цены могут вырасти на несколько сотен гривен за кубометр.

Есть ли в Украине дефицит дров

"Тотального дефицита дров в Украине не было и не будет. Однако сейчас в первую очередь раскупаются мягкие породы древесины. Поэтому иногда людям приходится ждать несколько недель, потому что не всегда лесничества успевают заготовить вовремя нужный объем дров. Да и погодные условия этому не очень способствуют", — пояснил эксперт.

Он отметил, что если в прошлом году осень была теплая и сухая, то заготовка шла вовремя без роста спроса. Сейчас же осень холодная и дождливая.

"Поэтому спрос растет, потому что люди хотят раньше начинать топить дома, а нам в дождь проблематично заготавливать нужные объемы. Некоторым людям приходится немного ждать", — отметил Николай Коваленко.

Как убедиться, что дрова легальные, а не вырубленные незаконно

Лесник напомнил, что согласно действующему законодательству, покупатели "черных" или незаконно приобретенных дров могут получить штрафы от 34 000 до 425 000 гривен, в зависимости от стоимости древесины, а также возможно лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто перевозит древесину без документов о ее происхождении.

Чтобы не стать покупателем "черных" дров, по словам эксперта, нужно обращать внимание на такие признаки:

Документы. Лесхоз или продавец должен предоставить лесорубный билет или другие разрешительные документы.

Лесхоз или продавец должен предоставить лесорубный билет или другие разрешительные документы. Бирки или тавра. Официальные дрова часто маркируются бирками, шильдиками или номером лесничества.

Официальные дрова часто маркируются бирками, шильдиками или номером лесничества. Проверка места заготовки. Если продавец готов предоставить информацию о лесничестве, участке, акте рубки — это хороший знак.

Если продавец готов предоставить информацию о лесничестве, участке, акте рубки — это хороший знак. Сравнение цены. Если предложение значительно ниже рыночной, это может быть подозрительно.

Если предложение значительно ниже рыночной, это может быть подозрительно. Проверка транспорта. Лесовоз с обязательным пакетом документов — надежнее, чем "груз в багажнике".

Также эксперт отметил, что заказ через официальные системы обеспечивает большую прозрачность. Например, сайт "ДроваЄ" и другие государственные платформы.

