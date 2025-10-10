Опалювальний сезон 2025-2026 — як порахувати, скільки дров потрібно заготовити на зиму

Чоловік везе дрова на возі. Фото: УНІАН

Власники дров’яних котлів та печей вже зараз активно готуються до зими. Перший крок — обрати постачальника та визначити, скільки дров знадобиться для опалення будинку.

Про те, як порахувати, скільки кубів дров потрібно, щоб забезпечити свій дім теплом протягом всього опалювального сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Від чого залежить об'єм споживання дров

На споживання дров впливають кілька основних чинників:

Розмір будинку: важлива не тільки площа, а й висота стель та кількість поверхів. Клімат регіону: у холоді періоди витрати палива значно більші. Теплоізоляція: якісне утеплення стін, вікон і дверей допомагає зменшити споживання дров. Тип системи опалення: сучасні твердопаливні котли з автоматичною подачею палива мають вищий ККД, ніж звичайні печі.

Також важливо враховувати породу деревини. Наприклад, береза дає більше тепла, ніж вільха або тополя, але містить більше смол, які можуть накопичуватися в димоході. Дубові дрова вважаються найефективнішими: вони щільні, довго горять і забезпечують стабільну тепловіддачу.

Не менш важлива вологість дров. Для максимальної ефективності вона не повинна перевищувати 30%. Свіжозрубані дрова краще добре просушити перед використанням.

Як розрахувати необхідний об’єм дров на опалювальний сезон

Щоб приблизно визначити витрати, використовують формулу:

V = 24 × Q × S / q × 0,01 × ККД

Де:

V — добова витрата дров (м³). Q — тепловтрати будинку (Вт/м²). S — площа будинку (м²). q — теплотворність деревини (кВт/м³). ККД — ефективність котла.

Показники q та ККД легко знайти у відкритих джерелах. Орієнтовні тепловтрати можна прийняти такими:

добре утеплений будинок — 40–50 Вт/м²;

будівля із середнім рівнем теплоізоляції — 60–70 Вт/м²;

звичайний старий будинок — 100–120 Вт/м².

Отримане значення добової витрати потрібно помножити на кількість днів у сезоні. В Україні зима триває приблизно пів року, тому запас дров варто планувати на шість місяців.

У середньому для будинку до 100 кв.м потрібно близько 10 кубів дров на зиму. Щоб уникнути дефіциту, експерти радять закуповувати деревину одразу на кілька сезонів — це дозволяє заощадити та бути впевненим, що взимку буде тепло.

Раніше ми писали, що кожен тип палива має свої переваги та недоліки, а вибір для опалення будинку визначається його вартістю, доступністю та ефективністю використання.

Також ми розповідали, що дрова продовжують залишатися важливим джерелом тепла та засобом приготування їжі для жителів сіл і приватного сектора. Навіть у регіонах з газопостачанням багато людей обирають традиційні печі. Тому з наближенням холодів українці починають замислюватися про забезпечення себе необхідним запасом палива на зиму.