Отопительный сезон 2025-2026 — как посчитать, сколько дров нужно заготовить на зиму

Владельцы дровяных котлов и печей уже сейчас активно готовятся к зиме. Первый шаг — выбрать поставщика и определить, сколько дров понадобится для отопления дома.

О том, как посчитать, сколько кубов дров нужно, чтобы обеспечить свой дом теплом в течение всего отопительного сезона, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

От чего зависит объем потребления дров

На потребление дров влияют несколько основных факторов:

Размер дома: важна не только площадь, но и высота потолков и количество этажей. Климат региона: в холодные периоды расходы топлива значительно больше. Теплоизоляция: качественное утепление стен, окон и дверей помогает уменьшить потребление дров. Тип системы отопления: современные твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива имеют более высокий КПД, чем обычные печи.

Также важно учитывать породу древесины. Например, береза дает больше тепла, чем ольха или тополь, но содержит больше смол, которые могут накапливаться в дымоходе. Дубовые дрова считаются самыми эффективными: они плотные, долго горят и обеспечивают стабильную теплоотдачу.

Не менее важна влажность дров. Для максимальной эффективности она не должна превышать 30%. Свежесрубленные дрова лучше хорошо просушить перед использованием.

Как рассчитать необходимый объем дров на отопительный сезон

Чтобы приблизительно определить расход, используют формулу:

V = 24 × Q × S / q × 0,01 × КПД

Где:

V — суточный расход дров (м³). Q — теплопотери дома (Вт/м²). S — площадь дома (м²). q — теплотворность древесины (кВт/м³). КПД — эффективность котла.

Показатели q и КПД легко найти в открытых источниках. Ориентировочные теплопотери можно принять такими:

хорошо утепленный дом — 40-50 Вт/м²;

здание со средним уровнем теплоизоляции — 60-70 Вт/м²;

обычный старый дом — 100-120 Вт/м².

Полученное значение суточного расхода нужно умножить на количество дней в сезоне. В Украине зима длится примерно полгода, поэтому запас дров стоит планировать на шесть месяцев.

В среднем для дома до 100 кв.м нужно около 10 кубов дров на зиму. Чтобы избежать дефицита, эксперты советуют закупать древесину сразу на несколько сезонов — это позволяет сэкономить и быть уверенным, что зимой будет тепло.

