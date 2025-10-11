Відео
Що робити з попелом, який залишився після опалення дровами

Що робити з попелом, який залишився після опалення дровами

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 17:12
Опалення дровами — що робити з попелом, який залишився в печі чи каміні
Дрова горять в печі. Фото: Pexels

Багато українців все ще опалює свої домівки дровами. Це розповсюджений вид палива, особливо в сільській місцевості та серед власників приватних будинків. Однак опалення дровами має свої особливості. Наприклад, в печі чи каміні залишаються продукти їх згорання, які потрібно кудись подіти. 

Про те, що як очистити від попелу піч чи камін та що з ним робити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Як прибрати попіл з каміна або печі

Експерти радять видалити попіл з топки. Якщо цього не зробити, зола може вбирати вологу, що призведе до пошкодження внутрішніх частин приладу або появи неприємного запаху.

Варто пам’ятати, що попіл має дуже дрібну структуру, легко підійматися в повітря та розлітається по кімнаті. Крім того, він довго утримує тепло, тому вуглинки всередині можуть залишатися гарячими ще деякий час. Перед початком прибирання підготуйте все необхідне:

  • совок або лопатку;
  • щітку чи маленьку мітлу;
  • металеве відро або контейнер для збору золи;
  • або ж спеціальний пилосос, призначений саме для очищення камінів.

Використовуючи спеціальний порохотяг, прибрати попіл можна швидко та без зайвого пилу. Якщо ж його немає, дійте акуратно:

  1. За допомогою совка чи лопатки зберіть основну частину попелу в підготовлений контейнер.
  2. Потім легкими рухами щітки зберіть рештки золи в купку.
  3. Обережно перенесіть залишки у відро, щоб попіл не розлетівся по кімнаті.

Куди подіти попіл після очищення

Не варто поспішати просто викидати попіл — він може стати у пригоді в господарстві. Це не лише відходи, а й корисний матеріал, який можна використати повторно:

  1. Як добриво: попіл підходить для більшості городніх культур, адже містить кальцій, калій, магній та інші корисні мікроелементи, необхідні для росту рослин.
  2. Для збагачення ґрунту: додавання невеликої кількості золи покращує структуру землі, робить її більш родючою.
  3. Захист від шкідників: попіл допомагає відлякувати комах і знижує ризик ураження рослин хворобами.
  4. Додавання до компосту: зола пришвидшує процес перегнивання органічних решток, збагачуючи майбутнє добриво мінералами.

Попелом також можна посипати слизькі доріжки або подвір’я, щоб запобігти ковзанню на льоду взимку.

Раніше ми писали, що в Україні наближається холодний сезон і старт опалювального періоду. Не всі громадяни можуть обігрівати оселі газом, тому держава надає пільги на дрова та інше тверде паливо для окремих категорій населення.

Також ми розповідали, що дрова залишаються важливим джерелом тепла для мешканців сіл і приватного сектору. Навіть у районах із газом багато людей користуються пічним опаленням, тож із наближенням зими постає питання забезпечення паливом.

комунальні послуги опалювальний сезон опалення дрова деревна зола
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
