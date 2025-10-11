Опалення дровами — що робити з попелом, який залишився в печі чи каміні

Дрова горять в печі. Фото: Pexels

Багато українців все ще опалює свої домівки дровами. Це розповсюджений вид палива, особливо в сільській місцевості та серед власників приватних будинків. Однак опалення дровами має свої особливості. Наприклад, в печі чи каміні залишаються продукти їх згорання, які потрібно кудись подіти.

Про те, що як очистити від попелу піч чи камін та що з ним робити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як прибрати попіл з каміна або печі

Експерти радять видалити попіл з топки. Якщо цього не зробити, зола може вбирати вологу, що призведе до пошкодження внутрішніх частин приладу або появи неприємного запаху.

Варто пам’ятати, що попіл має дуже дрібну структуру, легко підійматися в повітря та розлітається по кімнаті. Крім того, він довго утримує тепло, тому вуглинки всередині можуть залишатися гарячими ще деякий час. Перед початком прибирання підготуйте все необхідне:

совок або лопатку;

щітку чи маленьку мітлу;

металеве відро або контейнер для збору золи;

або ж спеціальний пилосос, призначений саме для очищення камінів.

Використовуючи спеціальний порохотяг, прибрати попіл можна швидко та без зайвого пилу. Якщо ж його немає, дійте акуратно:

За допомогою совка чи лопатки зберіть основну частину попелу в підготовлений контейнер. Потім легкими рухами щітки зберіть рештки золи в купку. Обережно перенесіть залишки у відро, щоб попіл не розлетівся по кімнаті.

Куди подіти попіл після очищення

Не варто поспішати просто викидати попіл — він може стати у пригоді в господарстві. Це не лише відходи, а й корисний матеріал, який можна використати повторно:

Як добриво: попіл підходить для більшості городніх культур, адже містить кальцій, калій, магній та інші корисні мікроелементи, необхідні для росту рослин. Для збагачення ґрунту: додавання невеликої кількості золи покращує структуру землі, робить її більш родючою. Захист від шкідників: попіл допомагає відлякувати комах і знижує ризик ураження рослин хворобами. Додавання до компосту: зола пришвидшує процес перегнивання органічних решток, збагачуючи майбутнє добриво мінералами.

Попелом також можна посипати слизькі доріжки або подвір’я, щоб запобігти ковзанню на льоду взимку.

