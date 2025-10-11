Отопление дровами — что делать с пеплом, который остался в печи или камине

Дрова горят в печи. Фото: Pexels

Многие украинцы все еще отапливают свои дома дровами. Это распространенный вид топлива, особенно в сельской местности и среди владельцев частных домов. Однако отопление дровами имеет свои особенности. Например, в печи или камине остаются продукты их сгорания, которые нужно куда-то девать.

О том, что как очистить от пепла печь или камин и что с ним делать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как убрать пепел из камина или печи

Эксперты советуют удалить пепел из топки. Если этого не сделать, зола может впитывать влагу, что приведет к повреждению внутренних частей прибора или появлению неприятного запаха.

Стоит помнить, что пепел имеет очень мелкую структуру, легко подниматься в воздух и разлетается по комнате. Кроме того, он долго удерживает тепло, поэтому угольки внутри могут оставаться горячими еще некоторое время. Перед началом уборки подготовьте все необходимое:

совок или лопатку;

щетку или маленькую метлу;

металлическое ведро или контейнер для сбора золы;

или же специальный пылесос, предназначенный именно для очистки каминов.

Используя специальный пылесос, убрать пепел можно быстро и без лишней пыли. Если же его нет, действуйте аккуратно:

С помощью совка или лопатки соберите основную часть пепла в подготовленный контейнер. Затем легкими движениями щетки соберите остатки золы в кучку. Осторожно перенесите остатки в ведро, чтобы пепел не разлетелся по комнате.

Куда девать пепел после очистки

Не стоит спешить просто выбрасывать пепел — он может пригодиться в хозяйстве. Это не только отходы, но и полезный материал, который можно использовать повторно:

Как удобрение: пепел подходит для большинства огородных культур, ведь содержит кальций, калий, магний и другие полезные микроэлементы, необходимые для роста растений. Для обогащения почвы: добавление небольшого количества золы улучшает структуру земли, делает ее более плодородной. Защита от вредителей: зола помогает отпугивать насекомых и снижает риск поражения растений болезнями. Добавление в компост: зола ускоряет процесс перегнивания органических остатков, обогащая будущее удобрение минералами.

Пеплом также можно посыпать скользкие дорожки или дворы, чтобы предотвратить скольжение на льду зимой.

