Дата публикации 11 октября 2025 17:12
Отопление дровами — что делать с пеплом, который остался в печи или камине
Дрова горят в печи. Фото: Pexels

Многие украинцы все еще отапливают свои дома дровами. Это распространенный вид топлива, особенно в сельской местности и среди владельцев частных домов. Однако отопление дровами имеет свои особенности. Например, в печи или камине остаются продукты их сгорания, которые нужно куда-то девать.

О том, что как очистить от пепла печь или камин и что с ним делать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как убрать пепел из камина или печи

Эксперты советуют удалить пепел из топки. Если этого не сделать, зола может впитывать влагу, что приведет к повреждению внутренних частей прибора или появлению неприятного запаха.

Стоит помнить, что пепел имеет очень мелкую структуру, легко подниматься в воздух и разлетается по комнате. Кроме того, он долго удерживает тепло, поэтому угольки внутри могут оставаться горячими еще некоторое время. Перед началом уборки подготовьте все необходимое:

  • совок или лопатку;
  • щетку или маленькую метлу;
  • металлическое ведро или контейнер для сбора золы;
  • или же специальный пылесос, предназначенный именно для очистки каминов.

Используя специальный пылесос, убрать пепел можно быстро и без лишней пыли. Если же его нет, действуйте аккуратно:

  1. С помощью совка или лопатки соберите основную часть пепла в подготовленный контейнер.
  2. Затем легкими движениями щетки соберите остатки золы в кучку.
  3. Осторожно перенесите остатки в ведро, чтобы пепел не разлетелся по комнате.

Куда девать пепел после очистки

Не стоит спешить просто выбрасывать пепел — он может пригодиться в хозяйстве. Это не только отходы, но и полезный материал, который можно использовать повторно:

  1. Как удобрение: пепел подходит для большинства огородных культур, ведь содержит кальций, калий, магний и другие полезные микроэлементы, необходимые для роста растений.
  2. Для обогащения почвы: добавление небольшого количества золы улучшает структуру земли, делает ее более плодородной.
  3. Защита от вредителей: зола помогает отпугивать насекомых и снижает риск поражения растений болезнями.
  4. Добавление в компост: зола ускоряет процесс перегнивания органических остатков, обогащая будущее удобрение минералами.

Пеплом также можно посыпать скользкие дорожки или дворы, чтобы предотвратить скольжение на льду зимой.

Ранее мы писали, что в Украине приближается холодный сезон и старт отопительного периода. Не все граждане могут обогревать дома газом, поэтому государство предоставляет льготы на дрова и другое твердое топливо для отдельных категорий населения.

Также мы рассказывали, что дрова остаются важным источником тепла для жителей сел и частного сектора. Даже в районах с газом многие люди пользуются печным отоплением, поэтому с приближением зимы встает вопрос обеспечения топливом.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
