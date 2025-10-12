Відео
Головна Економіка Деревина без документів — який штраф загрожує покупцям таких дров

Деревина без документів — який штраф загрожує покупцям таких дров

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 19:15
Штраф через дрова — чому покупців твердого палива можуть притягнути до відповідальності у 2025
Дрова лежать в лісі. Фото: Pixabay

З настанням холодів багато українських сімей, особливо у сільській місцевості та передмістях, закупляють дрова для опалення. Однак робити це потрібно в офіційних продавців, інакше можна отримати штраф.

Про те, які наслідки можуть чекати на тих, хто купує нелегальні дрова у 2025 році, сайту Новини.LIVE розповів лісник одного з лісництв Київської області Микола Коваленко.

Читайте також:

Чуму не варто купувати дрова без документів

За його словами, згідно з законодавством, покупці незаконно заготованої деревини ризикують отримати штраф від 34 000 до 425 000 гривень — залежно від вартості деревини. Також можливе позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Кримінальна відповідальність передбачена і для тих, хто перевозить деревину без відповідних документів.

Як не стати покупцем "чорних" дров

Щоб не придбати "чорні" дрова, експерт радить звертати увагу на кілька ключових моментів:

  1. Ціна: значно нижча за ринкову вартість пропозиція може бути сумнівною.
  2. Документи: продавець або лісгосп має надати лісорубний квиток чи інші офіційні дозволи.
  3. Транспорт: надійніший варіант — лісовоз з усіма документами, а не просто "вантаж у багажнику".
  4. Маркування: легальні дрова часто позначаються бирками, таврами або шильдиками з номером лісництва.
  5. Перевірка місця заготівлі: добрим знаком є готовність продавця показати інформацію про лісництво, ділянку та акт рубки.

Коваленко додав, що замовлення дров через офіційні сервіси гарантує безпеку та прозорість угоди. Наприклад, можна скористатися сайтом "ДроваЄ" або іншими державними платформами.

Раніше ми писали, що власники котлів і печей на дровах вже почали підготовку до холодного сезону. Першим завданням є вибір постачальника та розрахунок необхідної кількості дров для обігріву дому.

Також ми розповідали, що багато українських сімей і сьогодні обігрівають свої оселі саме дровами. Це поширений вид палива, особливо у сільській місцевості та серед власників приватних будинків. Водночас опалення дровами має свої нюанси: після згоряння деревини в каміні чи печі залишаються залишки, які потрібно кудись подіти.

опалювальний сезон штраф опалення дрова деревина
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
