Штраф за дрова — почему покупателей твердого топлива могут привлечь к ответственности в 2025

Древесина без документов — какой штраф грозит покупателям дров
С наступлением холодов многие украинские семьи, особенно в сельской местности и пригородах, закупают дрова для отопления. Однако делать это нужно у официальных продавцов, иначе можно получить штраф.
О том, какие последствия могут ждать тех, кто покупает нелегальные дрова в 2025 году, сайту Новини.LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.
Чуму не стоит покупать дрова без документов
По его словам, согласно законодательству, покупатели незаконно заготовленной древесины рискуют получить штраф от 34 000 до 425 000 гривен — в зависимости от стоимости древесины. Также возможно лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто перевозит древесину без соответствующих документов.
Как не стать покупателем "черных" дров
Чтобы не приобрести "черные" дрова, эксперт советует обращать внимание на несколько ключевых моментов:
- Цена: значительно ниже рыночной стоимости предложение может быть сомнительным.
- Документы: продавец или лесхоз должен предоставить лесорубный билет или другие официальные разрешения.
- Транспорт: надежный вариант — лесовоз со всеми документами, а не просто "груз в багажнике".
- Маркировка: легальные дрова часто обозначаются бирками, таврами или шильдиками с номером лесничества.
- Проверка места заготовки: хорошим знаком является готовность продавца показать информацию о лесничестве, участок и акт рубки.
Коваленко добавил, что заказ дров через официальные сервисы гарантирует безопасность и прозрачность сделки. Например, можно воспользоваться сайтом "ДроваЄ" или другими государственными платформами.
