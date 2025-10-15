Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Спрос на дрова растет — возможен ли дефицит и что будет с ценами

Спрос на дрова растет — возможен ли дефицит и что будет с ценами

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 07:40
Отопительный сезон 2025-2026 — хватит ли украинцам дров и что будет с ценами на твердое топливо
Дрова лежат возле дороги. Фото: Pexels

С наступлением холодов многие украинские семьи, особенно в селах и пригородах, обогревают свои дома дровами. Уже в октябре 2025 года цены на дрова начали расти по сравнению с летними месяцами, а это означает дополнительные расходы для многих семей.

О том, что будет со стоимостью дров до конца отопительного сезона и может ли в Украине возникнуть дефицит этого вида твердого топлива, сайту Новини.LIVE рассказал лесник Николай Коваленко.

Реклама
Читайте также:

Может ли возникнуть дефицит дров в Украине

Эксперт пояснил, что полного дефицита дров в Украине нет и его не ожидают. Однако сейчас особенно активно раскупают мягкие породы древесины. Из-за этого иногда людям приходится ждать несколько недель, потому что не всегда лесничества успевают подготовить нужное количество дров в нужные сроки.

К тому же погодные условия часто мешают своевременной заготовке:

  • если в прошлом году осень была теплой и сухой, процесс заготовки дров происходил без задержек и без повышения спроса;
  • нынешняя осень значительно отличается: погодные условия холодные и дождливые, что затрудняет подготовку дров в необходимых объемах.

"Спрос растет, потому что люди хотят раньше начинать топить дома, а нам в дождь проблематично заготавливать нужные объемы. И некоторым приходится немного ждать", — пояснил лесник.

Что будет с ценами на дрова в разгар отопительного сезона

Что касается прогноза цен на дрова до конца отопительного сезона, Коваленко сообщил, что пока нет веских причин для существенного повышения.

Однако он не исключает, что в случае длительных и сильных морозов или из-за роста расходов на логистику и топливо цены могут вырасти на несколько сотен гривен за кубометр.

Раньше мы писали, что с приходом холодов украинские семьи, особенно те, что живут в селах и пригородах, активно готовятся к отопительному сезону, заготавливая дрова. Если собственных запасов древесины нет, ее можно приобрести.

Также мы рассказывали, что с приближением зимы растет спрос на топливные дрова. Уже сейчас можно заметить, что цены на древесину заметно увеличились по сравнению с летними месяцами.

отопительный сезон отопление дефицит дрова древесина
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации