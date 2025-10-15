Отопительный сезон 2025-2026 — хватит ли украинцам дров и что будет с ценами на твердое топливо

Спрос на дрова растет — возможен ли дефицит и что будет с ценами
С наступлением холодов многие украинские семьи, особенно в селах и пригородах, обогревают свои дома дровами. Уже в октябре 2025 года цены на дрова начали расти по сравнению с летними месяцами, а это означает дополнительные расходы для многих семей.
О том, что будет со стоимостью дров до конца отопительного сезона и может ли в Украине возникнуть дефицит этого вида твердого топлива, сайту Новини.LIVE рассказал лесник Николай Коваленко.
Может ли возникнуть дефицит дров в Украине
Эксперт пояснил, что полного дефицита дров в Украине нет и его не ожидают. Однако сейчас особенно активно раскупают мягкие породы древесины. Из-за этого иногда людям приходится ждать несколько недель, потому что не всегда лесничества успевают подготовить нужное количество дров в нужные сроки.
К тому же погодные условия часто мешают своевременной заготовке:
- если в прошлом году осень была теплой и сухой, процесс заготовки дров происходил без задержек и без повышения спроса;
- нынешняя осень значительно отличается: погодные условия холодные и дождливые, что затрудняет подготовку дров в необходимых объемах.
"Спрос растет, потому что люди хотят раньше начинать топить дома, а нам в дождь проблематично заготавливать нужные объемы. И некоторым приходится немного ждать", — пояснил лесник.
Что будет с ценами на дрова в разгар отопительного сезона
Что касается прогноза цен на дрова до конца отопительного сезона, Коваленко сообщил, что пока нет веских причин для существенного повышения.
Однако он не исключает, что в случае длительных и сильных морозов или из-за роста расходов на логистику и топливо цены могут вырасти на несколько сотен гривен за кубометр.
