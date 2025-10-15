Отопительный сезон 2025-2026 — хватит ли украинцам дров и что будет с ценами на твердое топливо

Дрова лежат возле дороги. Фото: Pexels

С наступлением холодов многие украинские семьи, особенно в селах и пригородах, обогревают свои дома дровами. Уже в октябре 2025 года цены на дрова начали расти по сравнению с летними месяцами, а это означает дополнительные расходы для многих семей.

О том, что будет со стоимостью дров до конца отопительного сезона и может ли в Украине возникнуть дефицит этого вида твердого топлива, сайту Новини.LIVE рассказал лесник Николай Коваленко.

Может ли возникнуть дефицит дров в Украине

Эксперт пояснил, что полного дефицита дров в Украине нет и его не ожидают. Однако сейчас особенно активно раскупают мягкие породы древесины. Из-за этого иногда людям приходится ждать несколько недель, потому что не всегда лесничества успевают подготовить нужное количество дров в нужные сроки.

К тому же погодные условия часто мешают своевременной заготовке:

если в прошлом году осень была теплой и сухой, процесс заготовки дров происходил без задержек и без повышения спроса;

нынешняя осень значительно отличается: погодные условия холодные и дождливые, что затрудняет подготовку дров в необходимых объемах.

"Спрос растет, потому что люди хотят раньше начинать топить дома, а нам в дождь проблематично заготавливать нужные объемы. И некоторым приходится немного ждать", — пояснил лесник.

Что будет с ценами на дрова в разгар отопительного сезона

Что касается прогноза цен на дрова до конца отопительного сезона, Коваленко сообщил, что пока нет веских причин для существенного повышения.

Однако он не исключает, что в случае длительных и сильных морозов или из-за роста расходов на логистику и топливо цены могут вырасти на несколько сотен гривен за кубометр.

