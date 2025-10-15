Відео
Головна Економіка Попит на дрова росте — чи можливий дефіцит та що буде з цінами

Попит на дрова росте — чи можливий дефіцит та що буде з цінами

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 07:40
Опалювальний сезон 2025-2026 — чи вистачить українцям дров та що буде з цінами на тверде паливо
Дрова лежать біля дороги. Фото: Pexels

З настанням холодів багато українських сімей, особливо у селах та передмістях, обігрівають свої будинки дровами. Уже в жовтні 2025 року ціни на дрова почали зростати порівняно з літніми місяцями, а це означає додаткові витрати для багатьох сімей.

Про те, що буде з вартістю дров до кінця опалювального сезону та чи може в Україні виникнути дефіцит цього виду твердого палива, сайту Новини.LIVE розповів лісник Микола Коваленко.

Читайте також:

Чи може виникнути дефіцит дров в Україні

Експерт пояснив, що повного дефіциту дров в Україні немає і його не очікують. Проте зараз особливо активно розкуповують м’які породи деревини. Через це іноді людям доводиться чекати кілька тижнів, бо не завжди лісництва встигають підготувати потрібну кількість дров у потрібні терміни.

До того ж погодні умови часто заважають своєчасній заготівлі:

  • якщо минулого року осінь була теплою та сухою, процес заготівлі дров відбувався без затримок і без підвищення попиту;
  • нинішня осінь значно відрізняється: погодні умови холодні та дощові, що ускладнює підготовку дров у необхідних обсягах.

"Попит зростає, бо люди хочуть раніше починати топити будинки, а нам в дощ проблематично заготовлювати потрібні об'єми. І декому доводиться трохи чекати", — пояснив лісник.

Що буде з цінами на дрова у розпал опалювального сезону

Що стосується прогнозу цін на дрова до кінця опалювального сезону, Коваленко повідомив, що наразі немає вагомих причин для істотного підвищення.

Проте він не виключає, що у разі тривалих і сильних морозів або через зростання витрат на логістику та пальне ціни можуть зрости на декілька сотень гривень за кубометр.

Раніше ми писали, що з приходом холодів українські родини, особливо ті, що живуть у селах та передмістях, активно готуються до опалювального сезону, заготовляючи дрова. Якщо власних запасів деревини немає, її можна придбати. 

Також ми розповідали, що з наближенням зими зростає попит на паливні дрова. Уже зараз можна помітити, що ціни на деревину помітно збільшились у порівнянні з літніми місяцями.

опалювальний сезон опалення дефіцит дрова деревина
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
