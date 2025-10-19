Найдешевші дрова — скільки коштує куб у жовтні та чи варто їх купувати для опалення

Дрова біля пенька в лісі. Фото: Pixabay

Багато українців все ще обігрівають свої оселі дровами в холодну пору року. Для опалення найчастіше використовують три типи порід дерев: твердолистяні, хвойні та м’яколистяні.

Про те, які дрова найдешевші у жовтні 2025 року та чи варто їх купувати, сайту Новини.LIVE розповів лісник одного з лісництв Київської області Микола Коваленко.

Як обрати дрова для опалення та яка деревина найдешевша

Експерт зазначив, що при виборі дров для опалення слід враховувати такі параметри:

вологість;

зручність обробки;

теплотворність (щільність).

Твердолистяні породи (дуб, бук, граб, ясень, клен) мають високу щільність, значну теплову віддачу і тривале горіння. Це робить їх ефективними для тривалого опалення, особливо в сильні морози. Але вони коштують дорожче за інші види дров.

Хвойні породи (сосна, ялина, смерека, вільха) мають середню щільність і доступніші за ціною. Проте при горінні виділяють більше смоли, що призводить до більшої кількості сажі.

М’яколистяні дрова (тополя, осика, верба, липа) — найдешевші. За словами Миколи Коваленка, це пов'язано з тим, що вони швидко згорають і дають менше тепла, але зручні, якщо треба швидко обігріти помешкання. Багато людей комбінують різні породи: спершу трохи м’яких дров, а коли холодно — тверді.

"Ними швидше можна прогріти хату. А коли вже геть холодно і на вулиці серйозні мінусові температури, то краще топити твердими породами. Вони довго горітимуть і даватимуть багато тепла", — розповів експерт.

Скільки коштує куб дров у жовтні 2025 року

Ціни на паливну деревину у жовтні 2025 року помітно зросли порівняно з серпнем. Найдешевші — м’яколистяні дрова зараз коштують приблизно 1 300 грн за кубометр (у серпні — 900–1 100 грн).

Хвойні — від 1 300 грн (раніше вартість коливалась у межах 900–1 100 грн), а тверді породи — від 1 800 до 2 600 грн за кубометр (було 1 700–2 200 грн).

Виходить, що найдешевший варіант для опалення — м’яколистяні дрова, особливо якщо потрібно швидко і недорого прогріти приміщення. Але для тривалого та ефективного обігріву краще комбінувати їх із твердішими породами, які горять довше і дають більше тепла.

Загалом лісник радить купувати дрова наприкінці літа, коли вони ще дешевші, адже з початком опалювального сезону ціни традиційно зростають через збільшення попиту та витрат на заготівлю й транспортування.

