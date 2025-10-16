Відео
Україна
Сухостій біля паркану — чи можна рубати на дрова без дозволу

Сухостій біля паркану — чи можна рубати на дрова без дозволу

Дата публікації: 16 жовтня 2025 16:10
Оновлено: 17:26
Заготівля дров — чи можна видаляти засохлі дерева біля паркану без дозволу
Дрова неподалік паркану з дроту. Фото: Pexels

Зелені насадження — це важливий елемент благоустрою будь-якого населеного пункту. Але з часом дерева всихають і можуть становити небезпеку для людей чи їх майна. Тож часто виникає питання, чи можна спиляти таке дерево і використати його на дрова.

Про те, чи можуть українці зрізати на дрова сухостій біля власного паркану без дозволу, зазначається у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

Читайте також:

Чи можна рубати дерево, яке росте біля вашого паркану

Якщо сухе дерево стоїть поза межами вашої земельної ділянки, наприклад, уздовж паркану чи на території загального користування — зрізати його самостійно заборонено.

Спочатку потрібно звернутися до місцевої ради із заявою. Після цього фахівці проведуть обстеження, складуть акт і визначать, чи потрібно сплачувати компенсацію за видалення дерева.

Без цих процедур видалення дерев вважається самовільною вирубкою, за яку передбачені штрафи. Проте є винятки, коли компенсацію не стягують:

  • під час капітального ремонту;
  • якщо дерево аварійне й становить небезпеку;
  • при видаленні самосійних дерев діаметром до 5 см.

Чи можна вирубувати дерева в межах своєї ділянки

На власній земельній ділянці ви можете спиляти дерево без дозволу — схвалення місцевої влади зазвичай не потрібне, і сплачувати вартість відновлення зелених насаджень не доведеться.

Таке правило діє навіть для неприватизованих ділянок, якщо на них є житлові або господарські будівлі. Однак не варто забувати, що самовільне видалення дерев без відповідного дозволу може призвести до штрафів та обов’язку відшкодувати збитки, розмір яких залежить від діаметра зрізаного стовбура. 

Тому, якщо ви не впевнені, краще звернутися до місцевої ради й уточнити, чи потрібно оформлювати документи саме у вашій ситуації.

Раніше ми писали, що власники печей та котлів на дровах уже почали активно готуватися до зимового сезону. Першим етапом є вибір надійного постачальника та підрахунок необхідної кількості палива для обігріву оселі.

Також ми розповідали, що з приходом холодів чимало українських родин, особливо мешканці сіл і приміських районів, опалюють житло дровами. Через це уже в жовтні можна помітити суттєве підвищення вартості дров у порівнянні з літнім періодом.

опалювальний сезон опалення дрова сухостій тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
