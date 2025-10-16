Заготовка дров — можно ли удалять засохшие деревья возле забора без разрешения

Дрова неподалеку от забора из проволоки. Фото: Pexels

Зеленые насаждения — это важный элемент благоустройства любого населенного пункта. Но со временем деревья усыхают и могут представлять опасность для людей или их имущества. Поэтому часто возникает вопрос, можно ли спилить такое дерево и использовать его на дрова.

О том, могут ли украинцы срезать на дрова сухостой возле собственного забора без разрешения, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах".

Можно ли рубить дерево, которое растет возле вашего забора

Если сухое дерево стоит за пределами вашего земельного участка, например, вдоль забора или на территории общего пользования — срезать его самостоятельно запрещено.

Сначала нужно обратиться в местный совет с заявлением. После этого специалисты проведут обследование, составят акт и определят, нужно ли платить компенсацию за удаление дерева.

Без этих процедур удаление деревьев считается самовольной вырубкой, за которую предусмотрены штрафы. Однако есть исключения, когда компенсацию не взимают:

во время капитального ремонта;

если дерево аварийное и представляет опасность;

при удалении самосевных деревьев диаметром до 5 см.

Можно ли вырубать деревья в пределах своего участка

На собственном земельном участке вы можете спилить дерево без разрешения — одобрение местных властей обычно не требуется, и оплачивать стоимость восстановления зелёных насаждений не придётся.

Такое правило действует даже для неприватизированных участков, если на них есть жилые или хозяйственные постройки. Однако не стоит забывать, что самовольное удаление деревьев без соответствующего разрешения может привести к штрафам и обязанности возместить убытки, размер которых зависит от диаметра срезанного ствола.

Поэтому, если вы не уверены, лучше обратиться в местный совет и уточнить, нужно ли оформлять документы именно в вашей ситуации.

