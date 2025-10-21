Отопительный сезон 2025-2026 — можно ли топить в доме прошлогодними дровами

Дрова лежат во дворе. Фото: УНИАН

Украинцы, которые отапливают дом дровами, хорошо знают, что точно рассчитать нужный объем топлива на сезон почти нереально. Именно поэтому большинство хозяев заготавливает дрова "с запасом". Неудивительно, что у многих есть древесина, которой уже несколько лет. У таких украинцев возникает вопрос, можно ли использовать ее для отопления дома.

О том, можно ли топить в доме прошлогодними дровами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что делать с дровами, которые были заготовлены в прошлом отопительном сезоне

После зимы у многих остается часть неиспользованного топлива. На первый взгляд, это даже преимущество — дрова еще лучше подсохнут и пригодятся в этом отопительном сезоне. И действительно, в этом есть логика, но существуют важные нюансы, которые не стоит игнорировать.

Чтобы древесина высохла до оптимального состояния, ее нужно держать не менее восьми месяцев — примерно 250 дней. Наилучший результат дает выдержка в течение двух лет. Признаки сухих дров легко узнать:

они тускнеют;

становятся более твердыми;

при складывании издают глухой, "пустой" звук.

Однако хранить поленья больше пяти лет нежелательно — старое топливо может потерять качество, а еще в нем нередко заводятся вредители, в частности древесные жуки. Поэтому, если вы каждый год пополняете запасы, сначала стоит использовать более старую древесину.

Если остались дрова с прошлого сезона — не спешите от них избавляться, просто обеспечьте правильные условия хранения. Сделав все правильно, эффективность такого топлива значительно возрастет.

Какие дрова не подходят для отопления дома

Независимо от того, для каких нужд вы покупаете топливо, эксперты не рекомендуют сжигать:

сырые или плохо просушенные поленья;

окрашенные или лакированные изделия;

трухлявую древесину, старые доски или остатки мебели.

Такое топливо не даст достаточно тепла, зато приведет к появлению большого количества дыма, копоти и неприятного запаха. Если же на древесине есть плесень, то во время горения она выделяет вредные вещества. В результате придется чистить дымоход и долго проветривать помещение — а это лишние хлопоты и вред для здоровья.

Ранее мы писали, что многие люди в Украине продолжают греть свои дома дровами во время холодов. Обычно для этого берут древесину трех видов — твердолиственную, хвойную или мягколиственную.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжают работать программы поддержки для тех, кто пользуется твердым топливом для отопления. В 2025 году украинцы, которые подходят под определенные требования, могут получить субсидию, льготу или денежную помощь.