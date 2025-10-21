Опалювальний сезон 2025-2026 — чи можна топити в домі торішніми дровами

Дрова лежать на подвір'ї. Фото: УНІАН

Українці, які опалюють будинок дровами, добре знають, що точно розрахувати потрібний обсяг палива на сезон майже нереально. Саме тому більшість господарів заготовляє дрова "із запасом". Тож не дивно, що багато у кого є деревина, якій уже кілька років. У таких українців постає питання, чи можна використовувати її для опалення дому.

Про те, чи можна топити в домі торішніми дровами, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що робити з дровами, які були заготовлені минулого опалювального сезону

Після зими у багатьох залишається частина невикористаного палива. На перший погляд, це навіть перевага — дрова ще краще підсохнуть і згодяться цього опалювального сезону. І справді, у цьому є логіка, але існують важливі нюанси, які не варто ігнорувати.

Щоб деревина висохла до оптимального стану, її потрібно тримати не менше восьми місяців — приблизно 250 днів. Найкращий результат дає витримка протягом двох років. Ознаки сухих дров легко впізнати:

вони тьмяніють;

стають твердішими;

при складанні видають глухий, "порожній" звук.

Проте зберігати поліна більше ніж п'ять років небажано — старе паливо може втратити якість, а ще в ньому нерідко заводяться шкідники, зокрема деревні жуки. Тому, якщо ви щороку поповнюєте запаси, спочатку варто використовувати старішу деревину.

Якщо залишилися дрова з минулого сезону — не поспішайте їх позбуватися, просто забезпечте правильні умови зберігання. Зробивши все правильно, ефективність такого палива значно зросте.

Які дрова не підходять для опалення оселі

Незалежно від того, для яких потреб ви купуєте паливо, експерти не рекомендують спалювати:

сирі або погано просушені поліна;

пофарбовані або лаковані вироби;

трухляву деревину, старі дошки чи залишки меблів.

Таке паливо не дасть достатньо тепла, зате призведе до появи великої кількості диму, кіптяви та неприємного запаху. Якщо ж на деревині є пліснява, то під час горіння вона виділяє шкідливі речовини. У результаті доведеться чистити димохід і довго провітрювати приміщення — а це зайвий клопіт і шкода для здоров’я.

Раніше ми писали, що багато людей в Україні й далі гріють свої будинки дровами під час холодів. Зазвичай для цього беруть деревину трьох видів — твердолистяну, хвойну або м’яколистяну.

Також ми розповідали, що в Україні й надалі працюють програми підтримки для тих, хто користується твердим паливом для опалення. У 2025 році українці, які підходять під визначені вимоги, можуть отримати субсидію, пільгу чи грошову допомогу.