Відео

Головна Економіка Хто отримає субсидію, пільгу чи грошову допомогу на дрова у 2025

Хто отримає субсидію, пільгу чи грошову допомогу на дрова у 2025

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 07:22
Оновлено: 07:42
Пільга, субсидія чи грошова допомога на дрова — що доступно та як отримати у 2025
Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують діяти програми підтримки для тих, хто опалює свої будинки твердим паливом. У 2025 році громадяни, які відповідають певним умовам, можуть отримати субсидію, пільгу або грошову допомогу.

Про те, які види підтримки на придбання дров та інших видів твердого палива доступні українцям у 2025 році, розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Чернівецькій області.

Читайте також:

Хто може отримати допомогу у 2025 році

Українці, які користуються пічним або індивідуальним опаленням (без підключення до централізованого теплопостачання та без використання газу чи електрики для обігріву), мають право на державну або міжнародну підтримку для купівлі твердого палива.

Як отримати субсидію на тверде паливо у 2025 році

Субсидія призначається раз на рік, на весь опалювальний сезон. Для оформлення потрібно звернутися до управління соцзахисту з такими документами:

  • заява встановленої форми;
  • декларація про доходи та витрати домогосподарства.

Субсидія може покривати не лише вартість твердого палива, а й частину комунальних послуг — воду, газ для приготування їжі, вивезення сміття тощо.

Пільги на придбання твердого палива

Пільги надаються раз на рік особам, внесеним до Єдиного держреєстру пільговиків. Для отримання потрібно подати:

  • заяву встановленого зразка;
  • довідку про наявність пічного опалення у будинку.

Розмір пільги залежить від доходу сім’ї, але деякі категорії отримують її незалежно від цього. Це:

  • учасники бойових дій;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів та Захисників України.

Хто може отримати грошову допомогу від міжнародних організацій

Для жителів територій, де тривають або тривали бойові дії (Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях), передбачена одноразова допомога — 19 400 грн на домогосподарство.

Фінансування надходить від міжнародних партнерів, а перелік громад, що мають право на виплати, визначають обласні та військові адміністрації.

Раніше ми писали, що у холодний сезон багато мешканців України досі обігрівають свої будинки за допомогою дров. Для цього зазвичай використовують деревину трьох основних видів: твердолистяну, хвойну та м’яколистяну.

Також ми розповідали, що державна житлова субсидія — це фінансова підтримка, яку надає уряд громадянам і сім’ям із низьким рівнем доходів, якщо вони не в змозі повністю оплачувати житлово-комунальні послуги. Чим менше заробіток домогосподарства, тим більшу частину цих витрат компенсує держава.

субсидії виплати пільги дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
