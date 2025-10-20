Льгота, субсидия или денежная помощь на дрова — что доступно и как получить в 2025

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают действовать программы поддержки для тех, кто отапливает свои дома твердым топливом. В 2025 году граждане, которые соответствуют определенным условиям, могут получить субсидию, льготу или денежную помощь.

О том, какие виды поддержки на приобретение дров и других видов твердого топлива доступны украинцам в 2025 году, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Кто может получить помощь в 2025 году

Украинцы, которые пользуются печным или индивидуальным отоплением (без подключения к централизованному теплоснабжению и без использования газа или электричества для обогрева), имеют право на государственную или международную поддержку для покупки твердого топлива.

Как получить субсидию на твердое топливо в 2025 году

Субсидия назначается раз в год, на весь отопительный сезон. Для оформления нужно обратиться в управление соцзащиты с такими документами:

заявление установленной формы;

декларация о доходах и расходах домохозяйства.

Субсидия может покрывать не только стоимость твердого топлива, но и часть коммунальных услуг — воду, газ для приготовления пищи, вывоз мусора и т.д.

Льготы на приобретение твердого топлива

Льготы предоставляются раз в год лицам, внесенным в Единый госреестр льготников. Для получения нужно подать:

заявление установленного образца;

справку о наличии печного отопления в доме.

Размер льготы зависит от дохода семьи, но некоторые категории получают ее независимо от этого. Это:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов и Защитников Украины.

Кто может получить денежную помощь от международных организаций

Для жителей территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия (в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях), предусмотрена единовременная помощь — 19 400 грн на домохозяйство.

Финансирование поступает от международных партнеров, а перечень общин, имеющих право на выплаты, определяют областные и военные администрации.

