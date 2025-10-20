Льгота, субсидия или денежная помощь на дрова — что доступно и как получить в 2025

Кто получит субсидию, льготу или денежную помощь на дрова в 2025
В Украине продолжают действовать программы поддержки для тех, кто отапливает свои дома твердым топливом. В 2025 году граждане, которые соответствуют определенным условиям, могут получить субсидию, льготу или денежную помощь.
О том, какие виды поддержки на приобретение дров и других видов твердого топлива доступны украинцам в 2025 году, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
Кто может получить помощь в 2025 году
Украинцы, которые пользуются печным или индивидуальным отоплением (без подключения к централизованному теплоснабжению и без использования газа или электричества для обогрева), имеют право на государственную или международную поддержку для покупки твердого топлива.
Как получить субсидию на твердое топливо в 2025 году
Субсидия назначается раз в год, на весь отопительный сезон. Для оформления нужно обратиться в управление соцзащиты с такими документами:
- заявление установленной формы;
- декларация о доходах и расходах домохозяйства.
Субсидия может покрывать не только стоимость твердого топлива, но и часть коммунальных услуг — воду, газ для приготовления пищи, вывоз мусора и т.д.
Льготы на приобретение твердого топлива
Льготы предоставляются раз в год лицам, внесенным в Единый госреестр льготников. Для получения нужно подать:
- заявление установленного образца;
- справку о наличии печного отопления в доме.
Размер льготы зависит от дохода семьи, но некоторые категории получают ее независимо от этого. Это:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью вследствие войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов и Защитников Украины.
Кто может получить денежную помощь от международных организаций
Для жителей территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия (в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях), предусмотрена единовременная помощь — 19 400 грн на домохозяйство.
Финансирование поступает от международных партнеров, а перечень общин, имеющих право на выплаты, определяют областные и военные администрации.
Ранее мы писали, что в холодный сезон многие жители Украины до сих пор обогревают свои дома с помощью дров. Для этого обычно используют древесину трех основных видов: твердолиственную, хвойную и мягколиственную.
Также мы рассказывали, что государственная жилищная субсидия — это финансовая поддержка, которую предоставляет правительство гражданам и семьям с низким уровнем доходов, если они не в состоянии полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Чем меньше заработок домохозяйства, тем большую часть этих расходов компенсирует государство.
