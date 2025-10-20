Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Кто получит субсидию, льготу или денежную помощь на дрова в 2025

Кто получит субсидию, льготу или денежную помощь на дрова в 2025

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 07:22
обновлено: 07:22
Льгота, субсидия или денежная помощь на дрова — что доступно и как получить в 2025
Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают действовать программы поддержки для тех, кто отапливает свои дома твердым топливом. В 2025 году граждане, которые соответствуют определенным условиям, могут получить субсидию, льготу или денежную помощь.

О том, какие виды поддержки на приобретение дров и других видов твердого топлива доступны украинцам в 2025 году, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить помощь в 2025 году

Украинцы, которые пользуются печным или индивидуальным отоплением (без подключения к централизованному теплоснабжению и без использования газа или электричества для обогрева), имеют право на государственную или международную поддержку для покупки твердого топлива.

Как получить субсидию на твердое топливо в 2025 году

Субсидия назначается раз в год, на весь отопительный сезон. Для оформления нужно обратиться в управление соцзащиты с такими документами:

  • заявление установленной формы;
  • декларация о доходах и расходах домохозяйства.

Субсидия может покрывать не только стоимость твердого топлива, но и часть коммунальных услуг — воду, газ для приготовления пищи, вывоз мусора и т.д.

Льготы на приобретение твердого топлива

Льготы предоставляются раз в год лицам, внесенным в Единый госреестр льготников. Для получения нужно подать:

  • заявление установленного образца;
  • справку о наличии печного отопления в доме.

Размер льготы зависит от дохода семьи, но некоторые категории получают ее независимо от этого. Это:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов и Защитников Украины.

Кто может получить денежную помощь от международных организаций

Для жителей территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия (в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях), предусмотрена единовременная помощь — 19 400 грн на домохозяйство.

Финансирование поступает от международных партнеров, а перечень общин, имеющих право на выплаты, определяют областные и военные администрации.

Ранее мы писали, что в холодный сезон многие жители Украины до сих пор обогревают свои дома с помощью дров. Для этого обычно используют древесину трех основных видов: твердолиственную, хвойную и мягколиственную.

Также мы рассказывали, что государственная жилищная субсидия — это финансовая поддержка, которую предоставляет правительство гражданам и семьям с низким уровнем доходов, если они не в состоянии полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Чем меньше заработок домохозяйства, тем большую часть этих расходов компенсирует государство.

субсидии выплаты льготы дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации