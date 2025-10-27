Субсидии на отопительный сезон — что изменится для получателей с 1 ноября

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Украинцам продолжают назначать субсидии на отопительный сезон. Для большинства получателей это произошло автоматически, но есть и те, кому нужно обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением. Если этого вовремя не сделать, сумма помощи будет меньше.

О том, что будет с субсидиями украинцев и кто потеряет часть выплат с ноября, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кому нужно подать новое заявление на субсидию

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что автоматически переназначают жилищные субсидии всем домохозяйствам, которые уже получают эту помощь, а также тем, у кого летом она была "нулевой".

Повторно подавать заявление таким получателям не нужно — все произойдет без их участия. Однако это не касается:

тех, кто обращается за субсидией впервые;

граждан, у которых после 1 октября изменился состав семьи, количество зарегистрированных жильцов или перечень коммунальных услуг;

тех, кому ранее отказали из-за долгов, но задолженность уже погашена, реструктуризирована или решена через суд.

Размер субсидии будет определяться с учетом доходов семьи за первое и второе полугодие 2025 года. Пенсионные выплаты будут браться в расчет в объеме, начисленном за август 2025-го.

Что изменится для получателей субсидий с ноября

Субсидия рассчитывается на период отопительного сезона — с 16 октября по 15 апреля, согласно постановлению Кабмина №848.

Если заявление подать с 1 октября по 30 ноября, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона — то есть с 16 октября. Если обращение состоится позже, помощь начислят с месяца подачи заявления.

Ранее мы писали, что жилищная субсидия — это государственная поддержка для людей с низкими доходами, которым трудно оплачивать коммунальные услуги. Чем меньше доход семьи, тем большую часть расходов компенсирует государство.

Также мы рассказывали, что пенсионеры и другие жители, которые отапливают жильё дровами, углем или сжиженным газом и не имеют газа, электро- или централизованного отопления, могут получить субсидию или льготу на приобретение топлива.