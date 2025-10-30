Відео
Деякі споживачі газу подаватимуть показники по новому — що відомо

Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:15
Оновлено: 16:35
Важливе нововведення для споживачів газу — що зміниться в Україні
Чоловік знімає показники лічильника газу. Фото: Новини.LIVE

В Україні з’явився новий зручний спосіб подавати показники газових лічильників та сплачувати рахунки. Найбільший оператор газорозподільчих мереж ТОВ "Газорозподільні мережі України" — запустив офіційний чат-бот у Telegram. 

Про те, які питання можна вирішити за допомогою нового чат-бот, повідомляє видання "ГазПравда".

Читайте також:

Які функції доступні споживачам у чат-боті

Новий онлайн-інструмент допомагає споживачам швидко виконувати основні дії, пов’язані з доставкою природного газу та оплатою за нього. Через чат-бот можна:

  • оплатити рахунки за газ;
  • передати поточні показники лічильника;
  • отримати актуальну інформацію про послуги;
  • додати особові рахунки — свої або членів родини.

Усі ці функції доступні цілодобово, без звернення до контакт-центру чи візиту до офісу. Зареєструватися в чат-боті можна за спеціальним посиланням, яке оператор розмістив на своєму офіційному сайті.

Коли українцям варто подавати показники лічильника

Щоб уникнути переплат, дані про споживання газу потрібно подавати щомісяця з 1 по 5 число. Якщо цього не зробити, сума в рахунку розраховуватиметься за середніми показниками, і тоді споживач може заплатити більше, ніж фактично використав.

Як не платити за доставку газу

Єдиний законний спосіб не сплачувати "другу платіжку" за газ — повністю від’єднатися від газової системи. Для цього потрібно:

  1. Подати письмову заяву оператору газорозподільної мережі про припинення договору.
  2. Отримати акт про відключення від газопостачання.
  3. Дочекатися приїзду технічних працівників, які перекриють подачу газу або встановлять заглушку.

Після виконання всіх процедур плата за доставку більше не нараховується. Якщо оператор відмовляється або затягує процес, споживач може подати скаргу до НКРЕКП.

Раніше ми писали, що в Україні виявили випадки нарахування споживачам завищених сум за послуги водопостачання та водовідведення — перевірка показала порушення законодавства.

Також ми розповідали, що у листопаді українці сплачуватимуть за газ за поточними тарифами, адже уряд зберіг фіксовану ціну, щоб підтримати населення в опалювальний сезон.

тарифи комунальні послуги газопостачання газ лічильники
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
