Україна
Чи потрібно платити за доставку газу, якщо сам прокладав труби

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 19:15
Оновлено: 11:31
Плата за доставку газу — чи повинні платити українці, які самі прокладали труби до свого дому
Газова плита. Фото: УНІАН

Споживачі, які використовують у своїх домівках блакитне паливо, отримують дві платіжки — за спожитий газ та його доставку. Однак деякі українці цікавляться, чому вони мусять платити за розподіл газу, якщо колись самі прокладали труби до своїх осель. 

Про те, чи повинні українці, які самі прокладали труби до свого дому, платити за доставку газу, розповіли фахівці консультаційного центру для населення "ГазПравда".

Читайте також:

Чи мають право на компенсацію українці, які самі проклали газові труби

Відповідь проста — чинне законодавство не передбачає компенсації за самостійне прокладання газопроводів. Крім того, доставка газу — це не лише кілька десятків чи сотень метрів труби.

Це ціла система транспортування, яка охоплює сотні кілометрів мереж, обладнання, обслуговування, ремонт і контроль безпеки. Загальна довжина газорозподільних мереж в Україні сьогодні становить приблизно 290 тисяч кілометрів.

Якщо газопровід був збудований за кошти громади, закон пропонує кілька варіантів:

  1. Передати мережі у власність оператору газорозподільної системи (у тому числі шляхом продажу).
  2. Укласти з оператором один із трьох видів договорів:
  • на експлуатацію системи;
  • на господарське відання її частинами;
  • на користування елементами газорозподільної системи.

Однак жоден із цих варіантів не звільняє споживачів від сплати за доставку газу. Також договори не передбачають, що оператори мають платити громадам орендну плату за використання мереж. Їхня основна мета — визначити, хто відповідає за технічне обслуговування, ремонти та підключення нових споживачів.

Чи може громада самостійно керувати газовими мережами

Теоретично це можливо. Закон дозволяє будь-якій громаді або підприємству отримати ліцензію на розподіл газу. Але на практиці це дуже складно. Потрібно мати фахівців з відповідною кваліфікацією, технічне обладнання, транспорт, ресурси для постійного обслуговування і ремонту мереж.

Навіть якщо громада знайде добровольців, готових працювати безплатно, утримання газової системи — це великі витрати та відповідальність. Тому більшість місцевих мереж передаються операторам, які мають усе необхідне для безпечної й стабільної роботи системи.

Раніше ми писали, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), працює над створенням оновленої моделі розрахунків за послуги з транспортування газу. Запровадити цю систему планують у 2026 році.

Також ми розповідали, що у зимовий період природний газ залишається одним із ключових енергоресурсів. Саме ним більшість громадян України обігрівають свої домівки. Через це чимало споживачів турбуються, чи не відбудеться підвищення тарифів на газ у цьому опалювальному сезоні.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
