Україна
Головна Економіка Тарифи на газ взимку — якою буде ціна за куб з 1 грудня

Тарифи на газ взимку — якою буде ціна за куб з 1 грудня

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 18:05
Оновлено: 18:55
Тарифи на газ взимку — скільки коштуватиме куб палива для українців з 1 грудня
Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Взимку один з найважливіших ресурсів — це природний газ. Саме блакитним паливом більшість українців опалює свої оселі, а тому багато споживачів хвилюється, чи не планують підвищувати тарифи на газ цього сезону.

Про те, скільки коштуватиме куб газу у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки платитимуть українці за газ у грудні

У грудні більшість українських споживачів газу, яких обслуговує компанія "Нафтогаз" (а це близько 98% побутових клієнтів), і надалі платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр

Компанія продовжила дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року, тож підвищення тарифу найближчим часом не очікується. У пресслужбі "Нафтогазу" зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на газ під час воєнного стану.

Для сім’ї з трьох осіб, яка використовує лише газову плиту і має централізоване гаряче водопостачання (близько 9,9 куба на місяць), рахунок становитиме приблизно 79 грн. Для інших домогосподарств:

  1. Якщо є тільки газова плита — 128,96 грн (16,2 куба).
  2. Якщо є плита і газовий бойлер — 250,7 грн (31,5 куба).

Скільки платитимуть українці за розподіл газу у грудні

До загальних витрат входять не лише рахунки за спожитий газ, а й плата за його доставку (розподіл). В НКРЕКП зазначають, що вона залежить від кількості палива, спожитого протягом "газового року".

Навіть якщо газ не використовувався, але підключення до мережі збережене — потрібно сплачувати мінімальний щомісячний внесок. Тариф на доставку встановлюють один раз на рік:

  • у 2025 році — на основі споживання з 1 жовтня 2023-го до 30 вересня 2024-го;
  • у 2026 році — з 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025-го.

Актуальну вартість можна перевірити у квитанції або на сайті свого облгазу. Поки що підвищення тарифів на розподіл газу не планується, але загальна сума у платіжці може змінитись у 2026 році, залежно від реального обсягу споживання газу у цьому році.

Раніше ми писали, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує оновлену модель нарахування плати за транспортування газу. Її впровадження заплановано на 2026 рік.

Також ми розповідали, що в Україні впроваджено новий зручний сервіс для передачі показників газових лічильників та оплати рахунків. Найбільший оператор газорозподільних мереж — ТОВ "Газорозподільні мережі України" — представив офіційний чат-бот у Telegram.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
