Тарифы на газ зимой — сколько будет стоить куб топлива для украинцев с 1 декабря

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Зимой один из важнейших ресурсов — это природный газ. Именно голубым топливом большинство украинцев отапливает свои дома, а потому многие потребители волнуются, не планируют ли повышать тарифы на газ в этом сезоне.

О том, сколько будет стоить куб газа в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько будут платить украинцы за газ в декабре

В декабре большинство украинских потребителей газа, которых обслуживает компания "Нафтогаз" (а это около 98% бытовых клиентов), и в дальнейшем будут платить за газ 7,96 грн за кубометр.

Компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года, поэтому повышение тарифа в ближайшее время не ожидается. В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что решение приняли с учетом действующего моратория на повышение цен на газ во время военного положения.

Для семьи из трех человек, которая использует только газовую плиту и имеет централизованное горячее водоснабжение (около 9,9 куба в месяц), счет составит около 79 грн. Для других домохозяйств:

Если есть только газовая плита — 128,96 грн (16,2 куба). Если есть плита и газовый бойлер — 250,7 грн (31,5 куба).

Сколько будут платить украинцы за распределение газа в декабре

В общие расходы входят не только счета за потребленный газ, но и плата за его доставку (распределение). В НКРЭКУ отмечают, что она зависит от количества топлива, потребленного в течение "газового года".

Даже если газ не использовался, но подключение к сети сохранено — нужно платить минимальный ежемесячный взнос. Тариф на доставку устанавливают один раз в год:

в 2025 году — на основе потребления с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го;

в 2026 году — с 1 октября 2024-го до 30 сентября 2025-го.

Актуальную стоимость можно проверить в квитанции или на сайте своего облгаза. Пока повышение тарифов на распределение газа не планируется, но общая сумма в платежке может измениться в 2026 году, в зависимости от реального объема потребления газа в этом году.

Ранее мы писали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит обновленную модель начисления платы за транспортировку газа. Ее внедрение запланировано на 2026 год.

Также мы рассказывали, что в Украине внедрен новый удобный сервис для передачи показаний газовых счетчиков и оплаты счетов. Крупнейший оператор газораспределительных сетей — ООО "Газораспределительные сети Украины" — представил официальный чат-бот в Telegram.