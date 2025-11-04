Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тарифы на газ зимой — какой будет цена за куб с 1 декабря

Тарифы на газ зимой — какой будет цена за куб с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 18:05
обновлено: 15:48
Тарифы на газ зимой — сколько будет стоить куб топлива для украинцев с 1 декабря
Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Зимой один из важнейших ресурсов — это природный газ. Именно голубым топливом большинство украинцев отапливает свои дома, а потому многие потребители волнуются, не планируют ли повышать тарифы на газ в этом сезоне.

О том, сколько будет стоить куб газа в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько будут платить украинцы за газ в декабре

В декабре большинство украинских потребителей газа, которых обслуживает компания "Нафтогаз" (а это около 98% бытовых клиентов), и в дальнейшем будут платить за газ 7,96 грн за кубометр.

Компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года, поэтому повышение тарифа в ближайшее время не ожидается. В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что решение приняли с учетом действующего моратория на повышение цен на газ во время военного положения.

Для семьи из трех человек, которая использует только газовую плиту и имеет централизованное горячее водоснабжение (около 9,9 куба в месяц), счет составит около 79 грн. Для других домохозяйств:

  1. Если есть только газовая плита — 128,96 грн (16,2 куба).
  2. Если есть плита и газовый бойлер — 250,7 грн (31,5 куба).

Сколько будут платить украинцы за распределение газа в декабре

В общие расходы входят не только счета за потребленный газ, но и плата за его доставку (распределение). В НКРЭКУ отмечают, что она зависит от количества топлива, потребленного в течение "газового года".

Даже если газ не использовался, но подключение к сети сохранено — нужно платить минимальный ежемесячный взнос. Тариф на доставку устанавливают один раз в год:

  • в 2025 году — на основе потребления с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го;
  • в 2026 году — с 1 октября 2024-го до 30 сентября 2025-го.

Актуальную стоимость можно проверить в квитанции или на сайте своего облгаза. Пока повышение тарифов на распределение газа не планируется, но общая сумма в платежке может измениться в 2026 году, в зависимости от реального объема потребления газа в этом году.

Ранее мы писали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит обновленную модель начисления платы за транспортировку газа. Ее внедрение запланировано на 2026 год.

Также мы рассказывали, что в Украине внедрен новый удобный сервис для передачи показаний газовых счетчиков и оплаты счетов. Крупнейший оператор газораспределительных сетей — ООО "Газораспределительные сети Украины" — представил официальный чат-бот в Telegram.

тарифы цены на газ коммунальные услуги газоснабжение газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации