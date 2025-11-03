Плату за распределение газа будут считать по новой формуле — что может измениться в 2026 году

Человек держит деньги и платежку за газ. Фото: Новини.LIVE

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), разрабатывает новую систему оплаты за доставку газа. Ее планируют ввести с 2026 года.

О том, как в 2026 году могут измениться условия оплаты за доставку газа для украинцев, рассказывает сайт "На Пенсии".

Что может измениться для потребителей газа

По предварительным данным, стоимость доставки станет переменной: зимой она может быть выше, а летом — ниже. Главное изменение — отмена фиксированной ежемесячной платы. Украинцы будут платить только за фактический объем газа, использованный в предыдущем месяце.

В НКРЭКУ объясняют, что это сделает систему расчетов более прозрачной и справедливой — особенно для тех, кто пользуется газом только сезонно или потребляет его немного.

Расчет будет осуществляться по формуле:

потребленный объем газа × тариф оператора газораспределительной сети (ГРС).

Тариф за 1 кубометр будет разным в каждом регионе, ведь его будут определять местные операторы — например, "Киевоблгаз", "Львовгаз", "Харьковгаз" и другие.

Новая система будет касаться всех бытовых потребителей — независимо от того, используется ли газ для отопления или только для приготовления пищи.

Как подготовиться украинцам к изменениям

Если у вас до сих пор нет газового счетчика, стоит его установить. Это поможет точно определять объем потребления и избежать переплат. В НКРЭКУ добавляют, что обновленная модель позволит гражданам лучше планировать расходы, ведь сумма в платежке будет зависеть от реального потребления.

Пока официального решения о переходе на новую систему нет — на сайте Верховной Рады обнародован лишь проект постановления "О внесении изменения в Методику определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа".

