Третя платіжка за газ — за що виставляють рахунки українцям

Людина тримає гроші та платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE

Українці вже багато років отримують два рахунки за газ — за сам ресурс і за його розподіл. Та з минулого року для більшості мешканців багатоповерхівок додалася ще одна квитанція — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Про те, за що отримують додаткову платіжку споживачі газу, які роботи при цьому виконуються і чому від неї не можна відмовитися, пояснили в НКРЕКП.

Реклама

Читайте також:

Як часто проводять техобслуговування газових мереж

Періодичність залежить від віку будинкової газової системи:

якщо мережам до 25 років — огляд та обслуговування роблять раз на п’ять років;

якщо мережі старші — їх перевіряють кожні три роки.

Це не додаткова послуга, а вимога техніки безпеки та чинних норм.

Що входить до обов’язкового ТО

Згідно з наказом Міненерго №342, техобслуговування охоплює лише внутрішні мережі будинку (без квартир). Серед основних робіт:

сервіс запірних вентилів;

випробування мереж на щільність;

перевірка роботи газових сигналізаторів;

огляд стану труб та доступу до обладнання;

перевірка герметичності та усунення витоків;

огляд обладнання у місцях загального користування, контроль тяги у вентиляції та димоходах.

Вартість цих робіт ділиться між усіма співвласниками будинку.

За які послуги потрібно платити окремо

Окремі рахунки виставляють за ті послуги, які не входять до обов’язкового техобслуговування. Йдеться про ремонт або сервіс газових приладів у квартирі, будь-які ремонтні чи модернізаційні роботи спільних мереж, добровільну перевірку лічильника газу, а також прочищення вентиляції чи димоходів, якщо недостатня тяга виникла у квартирі.

Варто пам’ятати, що все обладнання після першого запірного крана належить мешканцю квартири, тож його обслуговують окремо.

Як здійснюється оплата

Схема оплати залежить від того, чи є в будинку ОСББ. Якщо ОСББ існує, голова об’єднання сплачує загальну суму за весь будинок і розподіляє її між мешканцями. Якщо ОСББ немає, кожен отримує свою окрему квитанцію, а розмір платежу залежить від кількості договорів на розподіл газу.

Вартість для кожного будинку індивідуальна, а на сайтах облгазів і Газмереж можна переглянути попередні розцінки та графік обслуговування. Після першого комплексного ТО формується технічний паспорт системи, який уточнює остаточну суму.

Чи можна не платити за технічне обслуговування газових мереж

Відмовитись від оплати українці не можуть. Закон прямо передбачає, що у разі відмови від техобслуговування газопостачання можуть припинити та встановити заглушку до усунення порушень. Економія на таких роботах створює реальний ризик аварій та становить небезпеку для всіх мешканців будинку.

Раніше ми писали, що у грудні частина українців зможе суттєво скоротити витрати на газ — економія може сягати близько 1 000 гривень.

Також ми розповідали, що в Харківській області районний суд зобов’язав двох місцевих жителів додатково сплатити 1,5 млн грн за спожитий газ. Таку велику суму нарахували після того, як працівники газової служби під час перевірки знайшли порушення.