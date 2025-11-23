Відео
Дата публікації: 23 листопада 2025 11:35
Оновлено: 11:33
Українці можуть заощадити 1000 грн на оплаті газу — що потрібно зробити
Людина запалює газ. Фото: УНІАН

У грудні деякі українці зможуть значно зменшити витрати на оплату газу. Заощадити можна буде до 1 000 гривень.

Про те, хто менше заплатить за газ з власного гаманця у грудні та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Як зменшити витрати на газ в грудні

У Житомирському підрозділі компанії "Газмережі" повідомили, що це стало можливим завдяки державній програмі фінансової допомоги "Зимова підтримка". 

Згідно з нею, кожен громадянин отримає 1000 гривень. Ці гроші можна використати для оплати комунальних послуг, у тому числі газу. Тож багатьом споживачам не доведеться витрачати власні кошти на ці платежі. "Тисячу" дозволяється спрямувати на оплату:

  • послуг із розподілу газу;
  • технічного обслуговування внутрішніх газових мереж та обладнання.

Вже понад 10 мільйонів українців подали заявки на отримання допомоги. Гроші мають надходити на спеціальні рахунки протягом 10 днів після подання заяви.

Як подати заявку на 1 000 гривень від держави

Зробити це можна до 24 грудня включно у два способи:

  1. У відділеннях Укрпошти.
  2. Через мобільний застосунок "Дія".

Для отримання виплати необхідно відкрити спеціальний рахунок "Національний кешбек" у банку-партнері. За дітей заяву подають батьки або опікуни.

Як ще можна використати "зимову тисячу"

В Укрпошті розповіли, що кошти можна використати для:

  • внесків на підтримку ЗСУ;
  • оплати комунальних послуг;
  • оплати поштових послуг і відправлень;
  • оформлення передплати на газети та журнали;
  • купівлі українських товарів у поштових відділеннях.
Українці можуть платити за газ менше на 1000 грн — як заощадити - фото 1
Перелік МСС-кодів. Фото: Скриншот

Також дозволені покупки української продукції в магазинах, які відповідають визначеним МСС-кодам.

Раніше ми писали, що витрати на комуналку й надалі займають значну частку бюджету українських сімей. Саме тому, з наближенням зими, багато хто хоче знати, якими будуть тарифи на газ і світло.

Також ми розповідали, що громадяни масово подають заявки на участь у держпрограмі "Зимова підтримка" на 2025–2026 роки, яка передбачає одноразову виплату 1000 гривень для кожного українця. Та не всі можуть оформити допомогу онлайн. Труднощі виникають у людей, які не мають смартфона.

комунальні послуги гроші газ тисяча Зеленського платіжка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
