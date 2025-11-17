Зимова підтримка 2025 — як отримати 1000 грн, якщо у вас кнопковий телефон

Жінка отримує гроші. Фото: УНІАН

Українці активно подають заяви на участь у новій державній програмі "Зимова підтримка" на 2025–2026 роки. Вона передбачає одноразову виплату в розмірі 1000 гривень кожному громадянину України. Однак не всі можуть оформити виплати дистанційно. Причина проста — відсутність смартфона.

Про те, як отримати зимову тисячу українцям, які користуються кнопковим телефоном, пояснили на сайті Укрпошти.

Як отримають гроші пенсіонери

Пенсіонери та українці, які отримують державні соціальні виплати через Укрпошту, отримають 1000 гривень автоматично. Йдеться приблизно про 2 мільйони людей.

Оформлювати заявку не потрібно — кошти надійдуть у день виплати пенсії або допомоги. Для зручності дати надходження пенсій та виплат за програмою були синхронізовані, щоб люди отримали всю суму разом.

Як отримати гроші українцям з кнопковими телефонами

Інші українці, які не мають можливості подати заявку через застосунок "Дія" — наприклад, не мають смартфона, доступу до інтернету або є людьми з інвалідністю — можуть оформити виплату через Укрпошту.

Заявки прийматимуться з 18 листопада по 24 грудня у будь-якому відділенні або через листоношу. Тобто людина може або прийти до відділення, або оформити все вдома.

Громадяни, які не можуть самостійно відвідати відділення Укрпошти, можуть зателефонувати за номером: 0 800 300 545. Після цього прийде листоноша та допоможе оформити заяву.

Після опрацювання заявки людина отримає SMS про нарахування коштів. Після цього можна або прийти до відділення, або дочекатися листоноші. Для подачі заяви необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код або позначку в паспорті про його відсутність.

Якщо оформлюється виплата на дитину, батьки подають окрему заяву та пред’являють свідоцтво про народження. У разі оформлення допомоги опікуном потрібні документи, що підтверджують особу та повноваження опікуна.

На що можна витратити гроші

Отриману 1000 гривень можна використати безпосередньо у відділеннях Укрпошти. Гроші дозволено спрямувати на:

поштові послуги;

оплату комунальних послуг;

передплату газет і журналів;

замовлення українських ліків;

купівлю товарів вітчизняного виробництва.

Також їх можна пожертвувати на підтримку Збройних сил України.

