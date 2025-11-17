Відео
Пенсію можна збільшити без зайвого стажу — що потрібно зробити

Пенсію можна збільшити без зайвого стажу — що потрібно зробити

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 06:35
Оновлено: 07:00
Пенсія в Україні — як можна збільшити суму виплат, просто зачекавши кілька місяців
Пенсіонерка заповнює документ. Фото: УНІАН

Виявляється, розмір майбутньої пенсії можна збільшити без додаткових років роботи та без підвищення зарплати. Для цього достатньо грамотно обрати день, коли ви подасте заяву до Пенсійного фонду.

Про те, як дата подання заяви про вихід на пенсію може вплинути на розмір виплат українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Як розраховується розмір пенсії в Україні

Щоб приблизно порахувати, на яку пенсію може претендувати людина, потрібно знати два ключових показники: її страховий стаж та розмір зарплати після липня 2000 року. Без цих даних точний розрахунок неможливий.

Пенсія в Україні обчислюється за формулою: П = Зс × Кз × Кс, де:

  1. П — розмір пенсії.
  2. Кз — коефіцієнт вашого заробітку.
  3. Кс — коефіцієнт страхового стажу.
  4. Зс — середня зарплата по країні за три попередні роки.

Чому дата подання заяви має значення

В Пенсійному фонді України пояснили, що за законом, подати документи на пенсію можна протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку. І цей період можна використати на свою користь.

Особливо вигідно це для людей, які досягають пенсійного віку з жовтня по грудень. Якщо подати заяву вже після Нового року, для розрахунку пенсії братиметься нова, вища середня зарплата по країні — а значить, і пенсія буде більшою.

Наприклад, якщо право на пенсію людина отримала 10 жовтня 2024 року і подала заяву в той же місяць, при розрахунку беруть середню зарплату за 2021–2023 роки: 13 559,41 грн.

А якщо та сама людина звертається у січні 2025 року (все ще в межах 3 місяців), беруть середню зарплату за 2022–2024 роки, а це — 15 057,09 грн, що на 1 497,68 грн більше. Тобто пенсія буде більшою приблизно на 11%.

Припустимо, що пенсія у жовтні 2024 року становила б 5 000 грн. Виходить, що після звернення у січні 2025-го вона буде близько 5 500 грн. Тобто +550 грн щомісяця — без додаткового стажу і внесків.

Раніше ми писали, що в Україні жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виростили їх щонайменше до шести років, мають право вийти на заслужений відпочинок раніше. Окрім того, вони отримують доплату до пенсії. Розмір цієї надбавки залежить від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також ми розповідали, що люди похилого віку часто стають жертвами шахрайських схем. Зловмисники постійно вигадують нові способи виманити гроші: телефонують, представляючись працівниками комунальних служб, різних "фондів" чи організацій, або ж обіцяють допомогу чи вигоду через соціальні мережі.

Андрій Жинкін
Автор:
Андрій Жинкін
