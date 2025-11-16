Українців залякують “втратою пенсії” — Гетманцев розповів про нову аферу в соцмережах

Жінка виходить з Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Люди похилого віку часто стають мішенню для шахраїв, які вигадують нові способи, щоб виманити гроші у пенсіонерів. Найпоширеніші схеми — дзвінки від нібито комунальних працівників, представників сумнівних організацій та різні обіцянки у соцмережах.

Про те, яку нову схему обману пенсіонерів вигадали шахраї, розповів Данило Гетманцев.

Як шахраї намагаються обманути пенсіонерів

За його словами, останнім часом у мережі поширюють фальшиві повідомлення, де нібито пенсіонери мають "подати заявку" для підтвердження віку, інакше вони "втратять право на пенсію". Це неправда. Всі питання про пенсії регулюються законом, а не повідомленнями з невідомих джерел.

"Будь ласка, попередьте своїх рідних. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не передавайте особисті дані стороннім", — написав Гетманцев.

У якому віці українці можуть вийти на пенсію

У 2025 році пенсійний вік в Україні залежатиме від страхового стажу. В Пенсійному фонді розповіли, що на пенсію цьогоріч зможуть вийти:

у 60 років — ті, хто має 32 роки страхового стажу;

у 63 роки — громадяни зі стажем від 22 до 32 років;

у 65 років — ті, у кого стаж від 15 до 22 років.

Якщо до 65 років людина не набере мінімальний страховий стаж, пенсія за віком їй не буде нарахована. Замість цього можна розраховувати на державну соціальну допомогу у розмірі 2 361 грн. До 2028 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію поступово зростатимуть.

Раніше ми писали, що в Україні існують конкретні правила, за якими Пенсійний фонд має право тимчасово призупинити виплату пенсії. Таке рішення приймається лише у випадках, передбачених законом, і діє до того моменту, поки не буде з’ясовано всі обставини.

Також ми розповідали, що жінки в Україні, які народили п’ять і більше дітей і виховали їх щонайменше до шести років, можуть отримати право на ранню пенсію та додаткові гроші. Розмір такої надбавки залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.