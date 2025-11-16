Видео
Видео

Мошенники придумали новую ловушку для пенсионеров — что известно

Дата публикации 16 ноября 2025 17:30
обновлено: 16:59
Украинцев запугивают "потерей пенсии" — Гетманцев рассказал о новой афере в соцсетях
Женщина выходит из Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Пожилые люди часто становятся мишенью для мошенников, которые придумывают новые способы, чтобы выманить деньги у пенсионеров. Самые распространенные схемы — звонки от якобы коммунальных работников, представителей сомнительных организаций и различные обещания в соцсетях.

О том, какую новую схему обмана пенсионеров придумали мошенники, рассказал Даниил Гетманцев.

Как мошенники пытаются обмануть пенсионеров

По его словам, в последнее время в сети распространяют фальшивые сообщения, где якобы пенсионеры должны "подать заявку" для подтверждения возраста, иначе они "потеряют право на пенсию". Это неправда. Все вопросы о пенсиях регулируются законом, а не сообщениями из неизвестных источников.

"Пожалуйста, предупредите своих родных. Не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте личные данные посторонним", — написал Гетманцев.

В каком возрасте украинцы могут выйти на пенсию

В 2025 году пенсионный возраст в Украине будет зависеть от страхового стажа. В Пенсионном фонде рассказали, что на пенсию в этом году смогут выйти:

  • в 60 лет — те, кто имеет 32 года страхового стажа;
  • в 63 года — граждане со стажем от 22 до 32 лет;
  • в 65 лет — те, у кого стаж от 15 до 22 лет.

Если до 65 лет человек не наберет минимальный страховой стаж, пенсия по возрасту ему не будет начислена. Вместо этого можно рассчитывать на государственную социальную помощь в размере 2 361 грн. До 2028 года требования к страховому стажу для выхода на пенсию постепенно будут расти.

Ранее мы писали, что в Украине существуют конкретные правила, по которым Пенсионный фонд имеет право временно приостановить выплату пенсии. Такое решение принимается только в случаях, предусмотренных законом, и действует до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства.

Также мы рассказывали, что женщины в Украине, которые родили пять и более детей и воспитали их как минимум до шести лет, могут получить право на раннюю пенсию и дополнительные деньги. Размер такой надбавки зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

выплаты пенсии Даниил Гетманцев деньги мошенничество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
