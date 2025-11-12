ПФУ прекращает выплату пенсий — что делать украинцам

Пожилой мужчина в отделении ПФУ.фото: УНИАН

В Украине действуют четкие правила, по которым Пенсионный фонд может временно приостановить выплату пенсий. Такие решения принимаются только в случаях, предусмотренных законом, и продолжаются до выяснения обстоятельств.

О том, почему Пенсионный фонд может прекратить начисление пенсии и как возобновить выплаты, говорится в 49 статье закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Почему могут прекратить выплачивать пенсию

По закону №1058, Пенсионный фонд имеет право временно прекращать выплаты в следующих случаях:

Предоставление ложных данных при оформлении документов или выявление расхождений в справках и свидетельствах. Проживание за границей без соблюдения требований украинского законодательства относительно подтверждения статуса пенсионера. Смерть пенсионера или официальное признание его пропавшим без вести. Если человека потом находят живым — выплаты возобновляются. Не прохождение ежегодной идентификации: для некоторых категорий пенсионеров это обязательная процедура. Если ее пропустить, выплаты блокируются до подтверждения личности. Не активность счета: если пенсионер не пользуется средствами более шести месяцев — не снимает их и не рассчитывается картой — система автоматически останавливает переводы.

Почему прекращают выплату пенсии для украинцев за рубежом

Украинцы, которые после начала войны выехали за границу, могут продолжать получать пенсию, но только при определенных условиях. Для этого необходимо:

иметь счет в банке Украины;

ежегодно проходить идентификацию;

подтверждать, что человек не получает выплат от оккупационных администраций РФ.

Если эти требования не выполняются, Пенсионный фонд может временно остановить перечисление средств.

Когда работающему пенсионеру могут приостановить выплаты

Работать и получать пенсию одновременно разрешено. Но есть исключение: если человек получает пенсию за выслугу лет и снова устраивается на должность, дающую право на ту же пенсию, выплаты прекращаются. В остальных случаях работа не влияет на пенсию, но о трудоустройстве следует уведомить Пенсионный фонд.

Как возобновить выплаты

Чтобы восстановить пенсию, нужно устранить причину, по которой она была остановлена. Для этого стоит обратиться в отделение Пенсионного фонда, уточнить обстоятельства и подать необходимые документы — например, пройти идентификацию или исправить ошибки в справках.

Ранее мы писали, что в Украине ежегодно растут требования к минимальному страховому стажу, который нужен для выхода на пенсию. Однако даже те, кто не имел официального места работы и не накопил стажа, все равно могут получить помощь от государства.

Также мы рассказывали, что некоторые люди старшего возраста живут в государственных домах или социальных учреждениях и находятся на полном обеспечении государства. Для них пенсионные выплаты осуществляются по специальным правилам.