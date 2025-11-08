Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Государственная поддержка для женщин 50+ — что доступно в ноябре

Государственная поддержка для женщин 50+ — что доступно в ноябре

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 06:35
обновлено: 07:21
Льготы для украинок 50+ — какую поддержку оказывает государство женщинам в ноябре 2025 года
Пожилая женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинки могут оформить пенсию раньше других граждан. После этого женщины могут получить некоторые услуги на льготных условиях. Однако не все пенсионерки знают, какую поддержку они могут получить и как это сделать.

О том, какие льготы могут получить некоторые украинки после 50 лет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто может выйти на пенсию досрочно

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсию в 50 лет могут оформить женщины, которые родили и воспитали пятерых и более детей. При этом обязательно нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Подать заявление в Пенсионный фонд можно не ранее чем за месяц до достижения 50 лет и не позднее трех месяцев после этого. Если обращение сделать вовремя, выплаты начнут начислять со дня рождения, когда исполнится 50 лет. В случае более позднего обращения пенсию назначают с даты подачи заявления.

Какие льготы получают пенсионерки после 50 лет

Женщины, которые работали в образовании, медицине или культуре и проживают в сельской местности, имеют право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг.

Жительницы городов могут оформить субсидию через Пенсионный фонд или портал "Дія", если расходы на оплату коммуналки превышают обязательную долю дохода. Кроме этого, пенсионеркам доступны и другие льготы:

  1. Бесплатная юридическая помощь — консультации, подготовка документов и другие правовые услуги.
  2. Скидка на автострахование — 50% для авто с двигателем до 2500 куб. см или электромотором до 100 кВт.
  3. Освобождение от уплаты земельного налога — если в собственности есть земельный участок от 0,01 до 2 гектаров (в зависимости от назначения земли).

Также женщины на пенсии могут бесплатно ездить в городском транспорте (кроме метро и такси) и в пригородных электричках.

Ранее мы писали, что вскоре в Украине будет запущена государственная инициатива "Зимняя поддержка" 2025 года. Она направлена на помощь населению во время отопительного сезона 2025-2026 годов.

Также мы рассказывали, что граждане с длительным трудовым стажем смогут получить дополнительную государственную помощь. В 2025 году украинцы, которые отдали много лет своей профессиональной деятельности, будут иметь право на бесплатные медицинские услуги, льготный проезд и поддержку и другие виды поддержки.

пенсионеры женщины льготы помощь социальная защита пенсия
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации