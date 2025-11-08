Льготы для украинок 50+ — какую поддержку оказывает государство женщинам в ноябре 2025 года

Пожилая женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинки могут оформить пенсию раньше других граждан. После этого женщины могут получить некоторые услуги на льготных условиях. Однако не все пенсионерки знают, какую поддержку они могут получить и как это сделать.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсию в 50 лет могут оформить женщины, которые родили и воспитали пятерых и более детей. При этом обязательно нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Подать заявление в Пенсионный фонд можно не ранее чем за месяц до достижения 50 лет и не позднее трех месяцев после этого. Если обращение сделать вовремя, выплаты начнут начислять со дня рождения, когда исполнится 50 лет. В случае более позднего обращения пенсию назначают с даты подачи заявления.

Какие льготы получают пенсионерки после 50 лет

Женщины, которые работали в образовании, медицине или культуре и проживают в сельской местности, имеют право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг.

Жительницы городов могут оформить субсидию через Пенсионный фонд или портал "Дія", если расходы на оплату коммуналки превышают обязательную долю дохода. Кроме этого, пенсионеркам доступны и другие льготы:

Бесплатная юридическая помощь — консультации, подготовка документов и другие правовые услуги. Скидка на автострахование — 50% для авто с двигателем до 2500 куб. см или электромотором до 100 кВт. Освобождение от уплаты земельного налога — если в собственности есть земельный участок от 0,01 до 2 гектаров (в зависимости от назначения земли).

Также женщины на пенсии могут бесплатно ездить в городском транспорте (кроме метро и такси) и в пригородных электричках.

