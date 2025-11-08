Пільги для українок 50+ — яку підтримку надає держава жінкам у листопаді 2025 року

Літня жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Деякі українки можуть оформити пенсію раніше інших громадян. Після цього жінки можуть отримати деякі послуги на пільгових умовах. Однак не всі пенсіонерки знають, яку підтримку вони можуть отримати та як це зробити.

Про те, які пільги можуть отримати деякі українки після 50 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може вийти на пенсію достроково

Згідно зі статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсію у 50 років можуть оформити жінки, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей. При цьому обов’язково потрібно мати не менше 15 років страхового стажу.

Подати заяву до Пенсійного фонду можна не раніше ніж за місяць до досягнення 50 років і не пізніше трьох місяців після цього. Якщо звернення зробити вчасно, виплати почнуть нараховувати з дня народження, коли виповниться 50 років. У разі пізнішого звернення пенсію призначають з дати подання заяви.

Які пільги отримують пенсіонерки після 50 років

Жінки, які працювали в освіті, медицині або культурі та проживають у сільській місцевості, мають право на повну компенсацію вартості комунальних послуг.

Мешканки міст можуть оформити субсидію через Пенсійний фонд або портал "Дія", якщо витрати на оплату комуналки перевищують обов’язкову частку доходу. Крім цього, пенсіонеркам доступні й інші пільги:

Безплатна юридична допомога — консультації, підготовка документів та інші правові послуги. Знижка на автострахування — 50% для авто з двигуном до 2500 куб. см або електромотором до 100 кВт. Звільнення від сплати земельного податку — якщо у власності є земельна ділянка від 0,01 до 2 гектарів (залежно від призначення землі).

Також жінки на пенсії можуть безплатно їздити у міському транспорті (крім метро й таксі) та у приміських електричках.

