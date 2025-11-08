Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Державна підтримка для жінок 50+ — що доступно у листопаді 2025

Державна підтримка для жінок 50+ — що доступно у листопаді 2025

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 06:35
Оновлено: 07:21
Пільги для українок 50+ — яку підтримку надає держава жінкам у листопаді 2025 року
Літня жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Деякі українки можуть оформити пенсію раніше інших громадян. Після цього жінки можуть отримати деякі послуги на пільгових умовах. Однак не всі пенсіонерки знають, яку підтримку вони можуть отримати та як це зробити.

Про те, які пільги можуть отримати деякі українки після 50 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто може вийти на пенсію достроково

Згідно зі статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсію у 50 років можуть оформити жінки, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей. При цьому обов’язково потрібно мати не менше 15 років страхового стажу.

Подати заяву до Пенсійного фонду можна не раніше ніж за місяць до досягнення 50 років і не пізніше трьох місяців після цього. Якщо звернення зробити вчасно, виплати почнуть нараховувати з дня народження, коли виповниться 50 років. У разі пізнішого звернення пенсію призначають з дати подання заяви.

Які пільги отримують пенсіонерки після 50 років

Жінки, які працювали в освіті, медицині або культурі та проживають у сільській місцевості, мають право на повну компенсацію вартості комунальних послуг.

Мешканки міст можуть оформити субсидію через Пенсійний фонд або портал "Дія", якщо витрати на оплату комуналки перевищують обов’язкову частку доходу. Крім цього, пенсіонеркам доступні й інші пільги:

  1. Безплатна юридична допомога — консультації, підготовка документів та інші правові послуги.
  2. Знижка на автострахування — 50% для авто з двигуном до 2500 куб. см або електромотором до 100 кВт.
  3. Звільнення від сплати земельного податку — якщо у власності є земельна ділянка від 0,01 до 2 гектарів (залежно від призначення землі).

Також жінки на пенсії можуть безплатно їздити у міському транспорті (крім метро й таксі) та у приміських електричках.

Раніше ми писали, що незабаром в Україні буде запущено державну ініціативу "Зимова підтримка" 2025 року. Вона спрямована на допомогу населенню під час опалювального сезону 2025–2026 років.

Також ми розповідали, що громадяни з тривалим трудовим стажем зможуть отримати додаткову державну допомогу. У 2025 році українці, які віддали багато років своїй професійній діяльності, матимуть право на безплатні медичні послуги, пільговий проїзд і підтримку та інші види підтримки.

пенсіонери жінки пільги допомога соціальний захист пенсія
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації