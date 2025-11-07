“Зимова підтримка” 2025 — скільки грошей отримають пенсіонери

Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

В Україні найближчим часом стартує державна програма "Зимова підтримка" 2025 року. Вона має на меті допомогти громадянам пережити опалювальний сезон 2025-2026 років.

Про те, чи отримають виплати пенсіонери та на яку суму вони можуть розраховувати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яку суму отримають пенсіонери

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що згідно з рішеннями уряду, усі громадяни, в тому числі й пенсіонери, отримають одноразову виплату у розмірі 1 000 гривень. Кошти можна буде використати для:

придбання ліків та книжок;

оплати комунальних послуг;

благодійного внеску на підтримку Сил оборони України.

Остаточний перелік того, на що можна буде витрати отримані гроші ще уточнюється. Детальну інформацію щодо цьогорічної програми обіцяють оприлюднити до 15 листопада.

Хто з пенсіонерів отримає підвищені виплати

В Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України уточнили, що окремі категорії пенсіонерів зможуть отримати додаткову допомогу в сумі 6 500 гривень. Вона передбачена для:

Самотніх людей похилого віку, які отримують доплату на догляд. Пенсіонерів з інвалідністю І групи, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Ці кошти можна буде використати на медикаменти, теплий одяг або зимове взуття. Виплати надходитимуть на "Дія.Картку" або на спеціально відкритий рахунок у банку.

Гроші будуть нараховані автоматично — подавати заяву не потрібно. Пенсійний фонд України самостійно визначатиме право на отримання допомоги та здійснюватиме виплати.

Раніше ми писали, що українці вже чекають запуску урядової програми "Зимова підтримка 2025". Прогнозується, що фінансову допомогу отримають близько 10–14 мільйонів осіб, однак не всім нарахують виплати.

Також ми розповідали, що пенсіонери, які оформили пенсію після 60 років, мають право на різні державні пільги, зокрема безплатний проїзд у транспорті. Втім, ця перевага діє не завжди — у певних ситуаціях квиток доведеться купувати самостійно.