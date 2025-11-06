Зимову тисячу отримають не всі українці — хто залишиться без грошей

Гаманець без грошей. Фото: Pexels

Українці з нетерпінням очікують старту нової програми фінансової допомоги від уряду — "Зимової підтримки" на 2025 рік. За прогнозами, в рамках цієї ініціативи, отримати гроші зможуть від 10 до 14 мільйонів громадян. Однак виплати нарахують не всім.

Про те, які виплати передбачає "Зимова підтримка" у 2025 році та хто не отримає гроші від держави цієї зими, пише interfax-Україна.

Скільки виплатять українцям у 2025 році

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що загальні витрати на програму у 2025 році становитимуть близько 14 мільярдів гривень. Українці можуть розраховувати на такі суми:

1000 грн — для дорослих і дітей;

6500 грн — для найвразливіших категорій населення.

За її словами, торік аналогічну допомогу отримали понад 14 млн українців. Цього року очікується близько 10 млн заявників, із них до 3 млн — на дітей. Подати заявку можна буде з 15 листопада до 15 грудня 2025 року.

Програма має на меті допомогти родинам, яким складно сплачувати комунальні послуги чи покривати базові витрати взимку. Тож отримані кошти можна буде використати на:

купівлю ліків;

оплату комуналки;

придбання книжок;

переказати на благодійність — Силам оборони чи волонтерам.

Хто не отримає 1000 гривень від держави у 2025 році

Свириденко уточнила, що виплати не надаватимуться людям, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях. Заявку на дитину можна буде подати окремо — за наявності свідоцтва про народження.

Окрім основної допомоги, уряд виділив додатково 4,4 млрд грн на виплати у розмірі 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян. Гроші зможуть отримати:

діти з інвалідністю;

ВПО з інвалідністю I групи;

діти під опікою чи піклуванням;

діти із малозабезпечених родин до 18 років;

самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;

вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок або "Дія.Картку", а використати їх можна буде протягом 180 днів — на одяг, взуття, ліки чи вітаміни. Очікується, що додаткову підтримку отримає понад 660 тисяч осіб.

