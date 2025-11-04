Зимова 1000 гривень — кому виплатять та до якого числа можна звернутись по допомогу

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Подати заявку на участь у державній програмі "Зимова підтримка" можна буде з 15 листопада до 15 грудня. Учасники отримають 1000 гривень допомоги, а соціально вразливі громадяни — ще додаткові 6500 гривень.

Про це пише ТСН з посиланням на міністра соціальної політики Дениса Улютіна.

Коли українці можуть подати заяву для участі у програмі "Зимова підтримка"

За його словами, цього року очікують близько 10 мільйонів заявок. Для реалізації програми у державному бюджеті вже закладено 14 мільярдів гривень. Звернутись по допомогу українці можуть у період з 15 листопада до 15 грудня.

Міністр також розповів, що до кінця 2025 року за кордоном відкриють два Центри єдності — у Німеччині та Іспанії. Там українці зможуть отримати соціальну, юридичну та психологічну допомогу, а також консультації щодо повернення додому, пошуку роботи, відновлення документів і житла.

Як можна витратити 6,5 тисячі гривень

Держава виплатить 6,5 тисячі гривень соціально вразливим українцям у межах програми "Тепла зима". Ці кошти призначені для забезпечення базового комфорту в холодний період. Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, гроші можна буде витратити на:

взуття;

теплий одяг;

лікарські засоби.

У відомстві зазначили, що мета програми — допомогти людям у складних життєвих обставинах пережити зиму з необхідними речами.

Отримані кошти потрібно буде використати протягом 180 днів. Вони надходитимуть або на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, або на Дія.Картку.

У Мінсоці запевнили, що працюють над тим, щоб програма стартувала якомога швидше, і незабаром обіцяють повідомити більше деталей великого пакета зимової підтримки.

