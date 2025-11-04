Видео
Главная Экономика Зимняя поддержка в 2025 — когда стартует прием заявок на выплаты

Зимняя поддержка в 2025 — когда стартует прием заявок на выплаты

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 11:25
обновлено: 10:28
Зимняя 1000 гривен — кому выплатят и до какого числа можно обратиться за помощью
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Подать заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка" можно будет с 15 ноября по 15 декабря. Участники получат 1 000 гривен помощи, а социально уязвимые граждане — еще дополнительные 6 500 гривен.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на министра социальной политики Дениса Улютина.

Когда украинцы могут подать заявление для участия в программе "Зимняя поддержка"

По его словам, в этом году ожидают около 10 миллионов заявок. Для реализации программы в государственном бюджете уже заложено 14 миллиардов гривен. Обратиться за помощью украинцы могут в период с 15 ноября по 15 декабря.

Министр также рассказал, что до конца 2025 года за рубежом откроют два Центра единства — в Германии и Испании. Там украинцы смогут получить социальную, юридическую и психологическую помощь, а также консультации по возвращению домой, поиску работы, восстановлению документов и жилья.

Как можно потратить 6,5 тысячи гривен

Государство выплатит 6,5 тысячи гривен социально уязвимым украинцам в рамках программы "Теплая зима". Эти средства предназначены для обеспечения базового комфорта в холодный период. Как сообщили в Министерстве социальной политики, деньги можно будет потратить на:

  • обувь;
  • теплую одежду;
  • лекарственные средства.

В ведомстве отметили, что цель программы — помочь людям в сложных жизненных обстоятельствах пережить зиму с необходимыми вещами.

Полученные средства нужно будет использовать в течение 180 дней. Они будут поступать или на текущий счет со специальным режимом использования, или на Дія.Карту.

В Минсоце заверили, что работают над тем, чтобы программа стартовала как можно быстрее, и вскоре обещают сообщить больше деталей большого пакета зимней поддержки.

Ранее мы писали, что Укрзализныця запускает новую социальную программу "УЗ-3000" — бесплатные поездки для украинцев. Инициатива призвана уменьшить нагрузку на транспорт в пиковые периоды и поощрить путешествия по стране.

Также мы рассказывали, что в Украине начался новый этап экспериментального проекта по базовой социальной поддержке. Теперь помощь смогут получить больше малообеспеченных семей, даже те, кто ранее не имел государственных выплат.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
