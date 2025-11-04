Зимняя 1000 гривен — кому выплатят и до какого числа можно обратиться за помощью

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Подать заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка" можно будет с 15 ноября по 15 декабря. Участники получат 1 000 гривен помощи, а социально уязвимые граждане — еще дополнительные 6 500 гривен.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на министра социальной политики Дениса Улютина.

Когда украинцы могут подать заявление для участия в программе "Зимняя поддержка"

По его словам, в этом году ожидают около 10 миллионов заявок. Для реализации программы в государственном бюджете уже заложено 14 миллиардов гривен. Обратиться за помощью украинцы могут в период с 15 ноября по 15 декабря.

Министр также рассказал, что до конца 2025 года за рубежом откроют два Центра единства — в Германии и Испании. Там украинцы смогут получить социальную, юридическую и психологическую помощь, а также консультации по возвращению домой, поиску работы, восстановлению документов и жилья.

Как можно потратить 6,5 тысячи гривен

Государство выплатит 6,5 тысячи гривен социально уязвимым украинцам в рамках программы "Теплая зима". Эти средства предназначены для обеспечения базового комфорта в холодный период. Как сообщили в Министерстве социальной политики, деньги можно будет потратить на:

обувь;

теплую одежду;

лекарственные средства.

В ведомстве отметили, что цель программы — помочь людям в сложных жизненных обстоятельствах пережить зиму с необходимыми вещами.

Полученные средства нужно будет использовать в течение 180 дней. Они будут поступать или на текущий счет со специальным режимом использования, или на Дія.Карту.

В Минсоце заверили, что работают над тем, чтобы программа стартовала как можно быстрее, и вскоре обещают сообщить больше деталей большого пакета зимней поддержки.

