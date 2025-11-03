Украинцы смогут бесплатно ездить поездами УЗ — как будет работать новая программа

Пассажиры заходят в поезд. Фото: УНИАН

Укрзализныця готовит к запуску новую социальную инициативу — программу бесплатных поездок "УЗ-3000". Ее цель — уменьшить нагрузку на железнодорожные перевозки в самые пиковые периоды и одновременно дать возможность украинцам больше путешествовать по стране.

О том, какова цель новой программы и почему украинцы смогут бесплатно ездить поездом именно 3000 километров, объяснили в Укрзализныце.

Какова цель программы бесплатных поездок "УЗ-3000"

Название программы символично, ведь 3000 километров — это ориентировочная длина самого длинного маршрута по Украине в обе стороны. Именно столько километров смогут использовать участники программы для бесплатных поездок.

По словам представителей Укрзализныци, в летние месяцы спрос на билеты растет до 2,6 млн пассажиров, тогда как в зимние или весенние — падает до 1,9 млн. В такие "спокойные" периоды компания планирует предоставлять 200-250 тысяч дополнительных мест, не запуская новые рейсы. Программа имеет несколько целей:

помочь общинам привлекать гостей в "низкий сезон";

дать возможность людям, которым не критичны даты поездок, сэкономить;

стимулировать путешествия в межсезонье и поддержать внутренний туризм;

разгрузить самые популярные направления в пиковые дни (например, вечерние рейсы в пятницу);

поддержать жителей прифронтовых регионов, для которых будут доступны поездки "за километры".

Как будет работать новая программа

Программа будет действовать для внутренних рейсов дальнего следования, кроме премиум-классов. 3000 км — это ориентировочное расстояние между Запорожьем и Ужгородом в обе стороны, поэтому любой сможет выбрать маршрут и увидеть страну.

Неиспользованные километры планируют разрешить обменивать или передавать, чтобы они не исчезали зря. Детали механизма еще уточняются.

Кто будет оплачивать бесплатные поездки украинцев

"УЗ-3000" внедряется вместе с государственной системой компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это позволит стабилизировать финансы Укрзализныци без повышения тарифов.

Бесплатные поездки не создают дополнительных расходов, ведь заполняют свободные места, которые все равно субсидируются государством. Часть средств также будут покрывать доходы от премиум-сервисов — СВ, 1 класса и международных рейсов.

Параллельно государство вводит компенсацию фактических расходов на пассажирские перевозки, что поможет обеспечить стабильную выплату зарплат работникам Укрзализныци и улучшить состояние отрасли.

Программа "УЗ-3000" станет первым шагом к европейской модели, когда государство частично финансирует пассажирские перевозки. В 2025-2026 годах эта система будет расширена.

Для Украины это особенно важно: большинство людей не могут позволить себе дорогие билеты, а сообщение с прифронтовыми городами — жизненно необходимо.

