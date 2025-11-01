Бесплатные поездки в УЗ — какую программу поддержки анонсировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский / Official (Telegram)

В Украине начали разрабатывать специальную программу транспортной поддержки, которая предусматривает, что пассажиры смогут путешествовать поездами Укрзализныци абсолютно бесплатно. Однако предложение будет действительным исключительно на внутренних рейсах.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в собственном Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Бесплатные поездки в УЗ

Деталей о новой поддержке немного, поскольку ее только начали прорабатывать. Известно, что украинцы смогут, согласно предложению УЗ, бесплатно путешествовать по территории государства на расстояние 3 000 км. Действие транспортной программы распространится на внутренние железнодорожные маршруты, например, Львов — Киев, Киев — Днепр и пр.

"Три тысячи километров бесплатно. Поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям — средства, которые используются, реально служат обществу", — констатировал президент.

Чтобы лучше оценить масштабы, вот такие расстояния проезжают украинцы, когда путешествуют между большими городами:

из Киева во Львов — 541 км;

из Киева в Ужгород — 824 км;

из Харькова в Ужгород — 1 200 км;

из Одессы в Харьков — 670 км;

со Львова в Одессу — 790 км;

из Киева в Днепр — 480 км.

Выходит, что для использования 3 000 км в рамках программы нужно проехать из Харькова в Киев, затем во Львов, а оттуда добраться до Ужгорода. И даже так расстояние будет составлять 2500 км.

Правительству поручили предоставить детали транспортной программы поддержки до 15 ноября, а заработает она ориентировочно с декабря 2025 года. Это станет частью новой "Зимней поддержки", которая также действовала в прошлом году, когда украинцам выплачивали по 1000 грн на различные нужды.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Укрзализныця позволяет вернуть билеты на международные рейсы, но с определенными условиями. Полная компенсация действует за 24 часа до отправления, после этого сумма возврата уменьшается.

Также мы писали, если поезд уехал без пассажира, нужно звонить на горячую линию Укрзализныци. Следует сообщить номер рейса и станцию — начальник поезда соберет личные вещи пассажира и договорится, где их забрать.