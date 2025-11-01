Безплатні поїздки потягами УЗ — яку програму підтримки анонсував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official (Telegram)

В Україні почали розробляти спеціальну програму транспортної підтримки, яка передбачає, що пасажири зможуть подорожувати потягами Укрзалізниці абсолютно безплатно. Однак пропозиція буде дійсною виключно на внутрішніх рейсах.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у власному Telegram-каналі.

Безплатні поїздки в УЗ

Деталей щодо нової підтримки небагато, оскільки її лише почали пропрацьовувати. Відомо, що українці зможуть, згідно з пропозицією УЗ, безплатно подорожувати територією держави на відстань 3 000 км. Дія транспортної програми пошириться на внутрішні залізничні маршрути, наприклад, Львів — Київ, Київ — Дніпро тощо.

"Три тисячі кілометрів безкоштовно. Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству", — констатував президент.

Щоб краще оцінити масштаби, ось такі відстані проїжджають українці, коли подорожують між великими містами:

з Києва до Львова — 541 км;

з Києва до Ужгорода — 824 км;

з Харкова до Ужгорода — 1 200 км;

з Одеси до Харкова — 670 км;

зі Львова до Одеси — 790 км;

з Києва до Дніпра — 480 км.

Виходить, що для використання 3 000 км у межах програми потрібно проїхати з Харкова у Київ, потім у Львів, а звідти добратися до Ужгорода. І навіть так відстань становитиме 2 500 км.

Уряду доручили представити деталі транспортної програми підтримки до 15 листопада, а запрацює вона орієнтовно з грудня 2025 року. Це стане частиною нової "Зимової підтримки", яка також діяла минулого року, коли українцям виплачували по 1 000 грн на різноманітні потреби.

